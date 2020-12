Przekąski z mięsa i jaj pytona to oryginalny sposób na urozmaicenie diety pewnej kobiety. „To wymaga praktyki”

Pewna łowczyni węży z Florydy zainteresowała się nie tylko ich mięsem, ale także jajami składanymi przez te zwierzęta. Donna Kalli od lat używa niekonwencjonalnych składników do swoich potraw. Podczas Świąt Bożego Narodzenia zrobiła ciasteczka z jaj pytona, a nawet nadała ciasteczkom kształt wijącego się węża. Donna używa również różnych części ciała węża do innych dań, w tym potraw makaronowych i suszonego mięsa.

Pyton: groźny, ale smaczny?

Pytony są znane na Florydzie jako gatunek inwazyjny, który zagraża ekosystemowi stanu. Niektórzy spośród tamtejszych urzędników mają również nadzieję, że to zwierzę zostanie na stałe uwzględnione w menu. Pozwoliłoby to zmniejszyć liczbę szkodników na poziomie lokalnym. Potrawy Donny są zatem mile widzianą alternatywą, starannie przygotowaną i serwowaną w niewielkich ilościach.

Jak przyznaje Donna, udało się jej jak dotąd złowić 470 węży. Zwykle nie udaje się jej znaleźć samicy w połogu, ale kiedy już się to stanie, zbiera jajka i zamraża je. Następnie, jeśli chce coś z nich przyrządzać, gotuje je na twardo lub wykorzystuje do ciasta. Z kolei mięso węża służy jej do przygotowywania przekąsek.

Co o tych specjałach mówi sama autorka?

– Bardzo lubię robić suszone mięso, ponieważ to świetna przekąska, ale mięso jest również dobre na sos do makaronu, zwłaszcza gdy jest zmieszane z innym mięsem, takim jak wieprzowina.

Przygotowanie nie jest jednak takie proste. Jak dodaje Donna:

– Nie przegotuj pytona. Naprawdę trudno jest dobrze przyrządzić to mięso. To wymaga praktyki.

Czytaj też:

Naukowcy radzą: wygoń z łóżka swojego partnera i śpij z psem. Wyjaśnienie jest zaskakująceCzytaj też:

Niezwykła przyjaźń chłopca i buldoga. „Musiałem zacząć się dzielić z tym małym facetem”