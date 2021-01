Stosowanie octu jabłkowego może przynieść negatywne skutki. Co się do nich zalicza?

Ocet jabłkowy może być stosowany w celu poprawy zdrowia, od stanu skóry i włosów po prawidłowe trawienie i utratę wagi. Udowodnione zalety octu jabłkowego obejmują zwalczanie stanów zapalnych, gojenie się siniaków, a nawet zabijanie komórek rakowych. Istnieją jednak przypadki, w których ten dobroczynny składnik może stać się szkodliwy.

Właściwości octu jabłkowego

Ocet może pomóc w zabijaniu patogenów, w tym bakterii. Tradycyjnie używano go do czyszczenia i dezynfekcji, leczenia grzybic paznokci, wszawicy, brodawek i infekcji ucha. Hipokrates, ojciec współczesnej medycyny, używał octu do oczyszczania ran ponad 2000 lat temu. Ocet jest również środkiem konserwującym żywność, a badania pokazują, że hamuje wzrost bakterii, takich jak E. coli, i psucie się żywności.

Skutki uboczne stosowania octu jabłkowego

Jeśli zażywasz jakiekolwiek leki, dobrze jest skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby upewnić się, że nie wystąpią wtedy niepożądane reakcje na jakiekolwiek suplementy diety, w tym ocet jabłkowy.

Poniżej przedstawiamy leki i schorzenia, które wchodzą w interakcje z octem jabłkowym. Chociaż niektóre skutki uboczne są łagodne, niektóre interakcje są dość poważne i niwelują wszelkie korzyści zdrowotne.

Interakcja z lekami na cukrzycę



Ocet jabłkowy może skutecznie regulować poziom glukozy we krwi, obniżając poziom cukru i stymulując produkcję insuliny. Jeśli jednak otrzymujesz zastrzyki insulinowe lub bierzesz leki na cukrzycę stymulujące insulinę, poziom cukru we krwi może spaść zbyt szybko.

Ponadto poziom potasu może znacznie spaść w przypadku suplementacji octu jabłkowego, co ma dalsze konsekwencje dla funkcji serca i mięśni oraz prawidłowego trawienia.

Ponadto ocet jabłkowy spowalnia tempo, w jakim pokarm jest uwalniany z żołądka do dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a następnie do krwiobiegu. Na tym polega mechanizm skuteczności octu jabłkowego w zmniejszaniu stężenia glukozy we krwi.

W połączeniu z lekami przeciwcukrzycowymi może to spowodować hipoglikemię lub niski poziom cukru we krwi.

Gastropareza jest częstą konsekwencją cukrzycy typu 1, w której nerwy w żołądku nie funkcjonują prawidłowo, a trawienie spowalnia. Typowe objawy gastroparezy mogą być łagodne lub nie występować, ale generalnie obejmują nudności, wymioty i uczucie sytości po przyjęciu zaledwie kilku kęsów pokarmu. Przyjmowanie octu jabłkowego, jeśli masz gastroparezę, zbytnio spowalnia trawienie, co bardzo utrudnia regulację poziomu cukru we krwi.

Biorąc to pod uwagę, jeśli masz stan przedcukrzycowy (insulinooporność), przyjmowanie octu jabłkowego może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi w organizmie bez konieczności stosowania leków. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby wykluczyć interakcje z innymi lekami, które możesz przyjmować.



Interakcja z diuretykami

Diuretyki są przepisywane w celu zmniejszenia ilości sodu i wody w organizmie. Są stosowane przy jaskrze, nadciśnieniu, obrzękach i innych stanach w celu złagodzenia retencji i obniżenia ciśnienia wody lub jako element kontroli wagi. Diuretyki pobudzają nerki do uwalniania większej ilości sodu do moczu, pobierając wraz z nim wodę z komórek. W ten sposób lek obniża ciśnienie krwi.



Sód i potas w organizmie działają odwrotnie: im więcej sodu, tym mniej potasu. Jeśli zażywasz lek moczopędny w celu zmniejszenia sodu, możesz już mieć niedobór potasu, ponieważ potas również może zostać wypłukany. Ocet jabłkowy może dodatkowo obniżyć poziom potasu.



Interakcja z lekami na serce



Leki regulujące bicie serca spowalniają je i wymuszają silniejsze skurcze serca, aby zmaksymalizować przepływ krwi. Wiadomo, że niski poziom potasu we krwi (którego funkcją jest regulacja bicia serca) powoduje niepożądane skutki leków nasercowych.

Chociaż ocet jabłkowy zawiera potas i inne minerały, razem z tą klasą leków może negatywnie wpływać na wchłanianie potasu przez organizm.



Interakcja ze środkami przeczyszczającymi



Ocet jabłkowy jest probiotykiem i wpływa na zdrowe i wydajne trawienie innych pokarmów i napojów.

Kwas w nim zawarty jest podobny do kwasów żołądkowych, które rozkładają żywność, a błonnik pomaga regulować pracę przewodu pokarmowego.

Jeśli bierzesz środek przeczyszczający w połączeniu z octem jabłkowym, możesz skończyć z bardzo nieprzyjemnym przeciwieństwem zaparć.



Problemy z ciążą



Niektórzy lekarze zalecają unikanie octu jabłkowego, inni uważają go za bezpieczny podczas ciąży. Przed zastosowaniem octu jabłkowego w ciąży należy skonsultować się z położną lub ginekologiem.



Nudności



Jednym ze sposobów, w jaki ocet jabłkowy pomaga w utracie wagi, jest zwiększanie uczucia sytości, dzięki czemu jesz mniej.

U niektórych osób może również wywoływać mdłości, co zniechęca do jedzenia i nie jest zdrowym sposobem na odchudzanie. Jeśli poczujesz nudności po wypiciu octu jabłkowego, przerwij stosowanie lub rozważ zamiast tego zażywanie tabletek octu jabłkowego.



Erozja szkliwa



Silnie kwaśne pokarmy mogą powodować ścieranie szkliwa na zębach, zwłaszcza gdy są spożywane w nadmiarze.

Aby bezpiecznie spożywać ocet jabłkowy, zawsze rozcieńczaj go w wodzie lub soku jabłkowym (1 szklanka wody lub więcej na łyżkę octu). Jeśli zażywasz ocet konsekwentnie przez długi czas, natychmiast przepłucz usta zwykłą wodą, zrób to też drugi raz dokładniej. Nie myj zębów przez co najmniej 30 minut, ponieważ może to spowodować rozprowadzenie kwasu po zębach.



Podrażnienia gardła

Ocet jabłkowy to łagodny kwas. U niektórych osób zawartość kwasu może powodować podrażnienia, powodując ból gardła.



Fińskie badanie przeprowadzone na dzieciach hospitalizowanych z powodu spożywania żrących produktów gospodarstwa domowego wykazało, że kwas octowy (taki jak ten występujący w occie jabłkowym) był najczęstszym winowajcą podrażnień gardła u dzieci.

Ocet należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas przyjmowania octu, rozważ znaczne rozcieńczenie octu, zażywanie tabletek octu jabłkowego lub całkowite odstawienie.



Podrażnienia skóry



Kwas zawarty w occie jabłkowym jest zwykle bezpieczny do nałożenia na nieuszkodzoną skórę, zwłaszcza jeśli jest rozcieńczony. Jednak przy wielokrotnym bezpośrednim stosowaniu kwas może uszkodzić skórę. Pamiętaj, aby rozcieńczyć ocet lub rozważyć przerwanie aplikacji, jeśli poczujesz pogorszenie się pieczenia.

Co więcej, u osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, chemia całego organizmu jest wytrącona z równowagi. Używanie octu do leczenia zmian lub innych problemów skórnych może powodować pieczenie skóry z powodu dysfunkcji układu odpornościowego.Czytaj też:

