Te proste triki sprawią, że ograniczysz spożycie cukru w zaledwie 7 dni

Dzień 1: Wyrzuć słodkie przekąski

Pozbądź się słodyczy z kuchennej szafki: ciastek, batonów energetycznych, babeczek, cukierków – i już wyeliminujesz mnóstwo niepotrzebnych kalorii. Dobrą zasadą jest spożywanie do 25 gramów cukru (ekwiwalent 6 łyżeczek) dziennie, jeśli jesteś kobietą i 36 gramów (lub 9 łyżeczek), jeśli jesteś mężczyzną, jak podaje American Heart Association. Kiedy będziesz mieć ochotę na cukier, zatrzymaj się i poświęć chwilę na refleksję, by dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje. Zajęcie się tym, co naprawdę napędza ochotę na spożycie cukru, zapewnia sukces. Oto najczęstsze przyczyny:

Poziom cukru w twojej krwi jest za niski

Oznacza to, że pomijasz posiłki lub zbytnio je odkładasz albo nie jesz wystarczającej ilości białka stabilizującego poziom cukru we krwi. Połącz słodką przekąskę z białkiem, np. mieszankę orzechów i suszonych owoców bez dodatku cukru. Zdrowe tłuszcze w orzechach spowalniają wchłanianie naturalnych cukrów z owoców, dzięki czemu wracasz do równowagi, a apetyt ustaje. Kiedy przychodzi czas na posiłek, dodaj do sałatki z makaronem grillowanego kurczaka lub ciecierzycę.

Jesteś zmęczony i brakuje ci snu

Dostarcz organizmowi dawkę kofeiny z kawy lub herbaty zamiast napoju gazowanego, pójdź na krótki spacer lub zdrzemnij się.

Masz PMS lub jesteś w okresie okołomenopauzalnym

Niedostateczne poziomy progesteronu lub estrogenu wywołują apetyt na słodycze, ograniczając działanie substancji chemicznych odpowiadających za dobre sapomoczucie: serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, co prowadzi do bezsenności, bólów głowy, zmęczenia lub nawet depresji. Spróbuj zjeść przekąskę na bazie soi, ponieważ soja zawiera związki zwane izoflawonami, które „naśladują” estrogen w organizmie. Jeśli to nie ogranicza łaknienia cukru, sięgnij po słodkie przysmaki prosto z natury: pomarańczę, garść jagód, marchewki lub małego pieczonego batata.

Dzień 2: Pomyśl, zanim zjesz

Za każdym razem, gdy normalnie używałbyś cukru lub sztucznego słodzika, rozpoznaj ten impuls i powstrzymaj się. Uważaj na stosowanie tak zwanych „naturalnych” substancji słodzących, takich jak agawa lub miód. Twoje ciało radzi sobie z nimi w taki sam sposób, jak z innymi cukrami. Zjedz płatki owsiane bez słodzenia i wypij kawę z cynamonem zamiast aromatyzowanego syropu. Wyeliminowanie dodatku cukru może sprawić, że twoje kubki smakowe będą tęsknić za słodyczą. Zamiast tego skorzystaj z tych kreatywnych trików:

Dodaj ekstrakt waniliowy

Chociaż w rzeczywistości nie jest słodka, wanilia przypomina nam lody, ciasta i inne desery. Dodaj kilka kropli – lub zawartość lasek wanilii – do herbaty, jogurtu, płatków owsianych, masła orzechowego lub smoothie.

Spróbuj prażonych niesłodzonych wiórkó kokosa

Są naturalnie słodkie i dodają lekko orzechowego smaku i chrupkości śniadaniu lub deserowi. Wybierz duże płatki zamiast drobnych. Większa powierzchnia oznacza więcej smaku na języku.

Karmelizuj cebulę

Jeśli robisz sos pomidorowy lub zupę, pomiń cukier i skarmelizuj cebulę, zamiast tylko ją podsmażać.

Stwórz kontrast z solą

Ponieważ cukier i sól są wzajemnymi przeciwieństwami, odrobina soli może podbić słodycz. Wypróbuj tę sztuczkę z produktami, które są naturalnie słodkie, jak słodkie ziemniaki, zupa z dyni lub pokrojone owoce.

Dzień 3: Nie pij słodkich napojów

Napoje gazowane dodają do twojego dziennego jadłospisu ogrom cukru, podobnie jak smakowe kawy i herbaty. Ale dodatek cukru w innych napojach może nie być tak oczywisty. Niektórzy producenci wody kokosowej dodają do niej cukier, podobnie jest z producentami mrożonych herbat czy wód smakowych.

Trudno porzucić nawyk picia tych napojów, ale: odwagi! Większość ludzi nie daje rady po prostu rzucić nałogu. Musi zamienić go na inny. Aby pomóc ci trzymać się swojego zobowiązania w kwestii rezygnacji ze słodkich napojów, postaraj się przede wszystkim unikać wyzwalaczy ochoty na cukier. Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli twój napój gazowany zawiera kofeinę, przestaw się na niesłodzoną kawę, herbatę lub gorzką czekoladę. Jeśli wychodząc na popołudniową latte chcesz po prostu zabić nudę, spraw, by było mniej ponuro. Zamiast tego zadzwoń do znajomego.

Dzień 4: Naucz się czytać etykiety

Zacznij czytać etykiety na produktach, jakby to była twoja praca. Niektóre aromatyzowane jogurty owocowe, płatki zbożowe i gotowe owsianki zawierają prawie sześć łyżeczek dodatku cukru na porcję, co jest maksymalną ilością dodanego cukru, jaką AHA zaleca kobietom w ciągu całego dnia. Zamiast tego dodawaj do swoich ulubionych potraw całe owoce. Dressingi, sosy do makaronu, krakersy, keczup i zupy to również częste źródła ukrytego cukru. Za chwilę poznasz kilka innych wskazówek, o których należy pamiętać podczas przeglądania etykiet.

Zobacz, gdzie na liście składników znajduje się cukier

Składniki są wymienione w kolejności od największej do najmniejszej ilości.

Przemyśl dzienne ilości składników

Na etykiecie znajdziesz procentową dzienną ilość dodanego cukru i innych składników odżywczych. Nie daj się zwieść. Wartość ta opiera się na wyższym dodatku cukru niż zalecany.

Poszukaj cukru pod inną nazwą

Cukier ma co najmniej 57 różnych nazw! Aby stwierdzić, czy produkt zawiera dodatek cukrów, sprawdź listę składników. Pierwsza linia obrony: zwróć uwagę na każdy składnik kończący się na „oza”, taki jak maltoza lub sacharoza.

Dzień 5: Wymień spożywane ziarna

Weź pod uwagę rafinowane zboża (tj. białą mąkę, biały ryż i biały chleb) – jest to cukier w postaci prostych węglowodanów. Możesz nie myśleć, że jesz słodycze, ale jeśli regularnie jesz bajgle i makaron, prawdopodobnie oszukujesz siebie. Pizza to w zasadzie deser. Twoje ciało konsumuje ją jak kawałek ciasta.

Jedz węglowodany, ale z pełnego ziarna. Brązowy ryż, chleb z kiełkami i komosa ryżowa to twoi przyjaciele. Spróbuj jeść do trzech porcji dziennie dań ze 100-procentowo pełnoziarnistych produktów. Dzięki temu zjesz więcej błonnika, co wiąże się z utratą wagi.

Dzień 6: Odstaw alkohol

Czerwone wino może mieć właściwości prozdrowotne, ale prawda jest taka, że kiedy pijemy alkohol, zamienia się on w naszym organizmie w cukier. Jeśli zdecydujesz się na drinka, postaw na małą porcję jasnego piwa, małą lampkę wina lub jeden kieliszek alkoholi destylowanych (wódka, gin, rum, whisky, burbon) bez dodatków. Większość z nich zawiera dodatek cukru lub jest na bazie soków owocowych.

Dzień 7: Postaw na owoce

Jak dotąd zresetowałeś swoje kubki smakowe, aby móc jeść mniej słodyczy. Teraz poświęć chwil na refleksję. Zauważyłeś, że banan w plasterkach lub jabłk smakuje teraz bardziej słodko? Nadal spożywaj owoce jako przekąski lub dodawaj je do dań głównych i sałatek, kiedy tylko możesz. Cały owoc zawiera również błonnik, witaminy i wodę, które zapewniają uczucie pełności.

