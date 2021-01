To dzieje się z twoim ciałem, kiedy codziennie pijesz piwo. Czy sięgniesz po kolejny kufel?

Istnieją badania, które wskazują na to, że piwo może być dla nas korzystne, podczas gdy w innych naukowcy udowadniają wszystkie możliwe niebezpieczeństwa związane z tym popularnym rodzajem alkoholu. Zdarza się, że mimo ostrzeżeń przed zgubnym wpływem alkoholu niektóry piją piwo codziennie. Ale jakie są faktyczne efekty codziennego picia piwa? Pochylmy się nad nimi.

Picie piwa a zwiększenie masy ciała

Jest powód, dla którego duże męskie brzuchy są nazywane brzuchami piwnymi, a nie winnymi. Piwo jest jednym z bardziej kalorycznych alkoholi, a typowa mała porcja tego trunku zawiera nawet 150 kalorii.

Ponadto kalorie z alkoholu to nie to samo, co kalorie z jedzenia. Kiedy pijesz piwo, zwiększasz spożycie kalorii, nie otrzymując żadnych znaczących składników odżywczych. Wypijanie jednego piwa dziennie nie wpłynie w znaczący sposób na twoją wagę, ale jeśli codziennie pijesz kilka piw, wkrótce zobaczysz, że liczba na wadze rośnie.

Tak samo istotny, a być może nawet bardziej, jest wpływ alkoholu na psychikę. Jedno z badań opublikowanych w 2015 roku wskazuje, że alkohol zwykle zmniejsza nasze zadowolenie z posiłku i skłania nas do jedzenia większych ilości pokarmu.

Jakie są jeszcze inne skutki codziennego picia piwa?

Codzienne picie piwa – skutki dla organizmu

Uszkodzenie wątroby



Piwo nie jest najgorszym alkoholem dla wątroby, bo jest stosunkowo lekkie. Ale niestety, większość piwoszy spożywa wystarczająco duże ilości, aby zniweczyć jego lekkość. W rezultacie, picie kilku puszek piwa dziennie przez wiele lat znacznie zwiększa ryzyko alkoholowych chorób wątroby, takich jak marskość wątroby.



Uszkodzenie nerek



Nasze nerki są odpowiedzialne za oczyszczanie krwi. Zatem jeśli za bardzo obciążysz nerki, pijąc jakikolwiek rodzaj alkoholu, w tym piwo, ryzykujesz nadciśnienie i chorobę nerek.

Ponadto piwo z czasem prowadzi do odwodnienia i pozbawia nasz organizm sodu i potasu, czyli elektrolitów. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do niezliczonych problemów zdrowotnych.



Uszkodzenie serca



Wiele rzeczy, które spożywamy, może obciążać nasze serca. Piwo i inne alkohole nie są największymi winowajcami pod tym względem, ale biorąc pod uwagę, że problemy z układem krążenia są największym zabójcą, warto podkreślić, że piwo również nie jest takie niepozorne.

Wykazano, że nadmierne spożycie piwa prowadzi do nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, cukrzycy typu 2, udarów mózgu i nie tylko. A wszystko to jest szkodliwe dla zdrowia serca.



Osłabienie funkcji poznawczych



Na zdrowie naszego mózgu wpływa wiele różnych czynników. Wykazano na przykład, że picie mocnego alkoholu jest znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia naszego mózgu niż te lżejsze alkohole, takie jak piwo i wino.

Jednocześnie jednak te same badania powiązały piwo z chorobą Alzheimera i demencją, gdy piwo było spożywane konsekwentnie przez długi czas.



Uniwersalna rada: pij odpowiedzialnie!



Jest wiele artykułów wychwalających „magiczne” właściwości zdrowotne piwa. I chociaż prawdą jest, że piwo jest jednym z najmniej szkodliwych rodzajów alkoholi pod wieloma względami, nadal nie jest zdrowe.

W połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami, jedna lub dwie puszki piwa raz na jakiś czas nie zaszkodzą. Ale samo piwo, zwłaszcza w wystarczająco dużych ilościach, może mieć katastrofalne skutki dla naszego organizmu.Czytaj też:

