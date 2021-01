Ocet jabłkowy może pomagać w walce z kaszlem? Oto kilka sposobów na jego spożycie w tym celu

Czym jest ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy powstaje w drodze przekształcania cukrów w jabłkach w wieloetapowym procesie fermentacji. Od lat ocet jabłkowy wykorzystywany jest do gotowania. Jednak na przestrzeni dziejów ludzie znaleźli temu z pozoru banalnemu składnikowi zastosowanie również w medycynie ludowej.

Jednym z najstarszych tradycyjnych zastosowań octu jabłkowego jest picie go w celu zniwelowania kaszlu. Można to robić na kilka sposobów. Zostań z nami, a być może znajdziesz najlepszy sposób picia octu jabłkowego na kaszel.

Ocet jabłkowy na kaszel

Ocet jabłkowy to prosty sposób na kaszel. Żadne badania nie pokazują bezpośrednio, że pomaga zniwelować kaszel lub, że całkowicie go usuwa. Mimo to istnieją pewne teorie, że to jest możliwe. Należy jednak w każdym razie pamiętać, że to wciąż element medycyny ludowej.

Ocet jabłkowy zawiera kwas octowy. Badania pokazują, że dzięki temu może działać przeciwbakteryjnie. Kwas octowy zabija patogeny wywołujące infekcje prowadzące do kaszlu.

Niektórzy twierdzą, że ocet jabłkowy łagodzi stany zapalne. Jednak ocet stosowany w zbyt dużej ilości może również powodować stan zapalny i inne szkody w organizmie.

Paradoksalnie istnieją lekarze, którzy mogą zalecać ocet jabłkowy jako skuteczny domowy środek na kaszel, o ile jest stosowany prawidłowo. Zawarte w nim kwasy mogą działać podobnie do soku z cytryny lub ananasa, dzięki którym możliwe jest powstrzymanie specyficznego uczucia łaskotania, które prowadzi do kaszlu.

Jak bezpiecznie stosować ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy może być ciekawym i jak na dzisiejsze czasy eksperymentalnym środkiem stosowanym w celu zapobiegania kaszlowi, ale kluczem jest w jego przypadku umiar, a ponadto rozcieńczenie go do odpowiedniego stężenia.

Ocet jabłkowy z wodą



Sposób przygotowania: wymieszaj 2 łyżki wysokiej jakości octu jabłkowego z dużą szklanką wody. Pij do dwóch razy dziennie, aby złagodzić kaszel.

Unikaj spożywania zwykłego octu jabłkowego bez rozcieńczania go. Może powodować dyskomfort trawienny lub erozję szkliwa zębów.



Ocet jabłkowy i miód



Miód to kolejny stosowany od wieków naturalny środek na kaszel. Ocet jabłkowy i miód tworzą razem dobry, prozdrowotny duet.

Miód ma pewne właściwości przeciwbakteryjne, które sprawiają, że jest znajduje zastosowanie w lecznictwie domowym, w tym w celu łagodzenia kaszlu u dzieci.

W jednym z badań naukowcy przyjrzeli się wpływowi dwóch różnych rodzajów miodu w porównaniu z lekiem difenhydraminą na dzieci, które kaszlały w nocy. Na podstawie obserwacji 87 dzieci, naukowcy odkryli, że oba rodzaje miodu były równie skuteczne w zwalczaniu tych samych objawów kaszlu, jak konwencjonalne leki.

Sposób przygotowania: wymieszaj 2 łyżki wysokiej jakości octu jabłkowego z 1 łyżką surowego miodu w dużej szklance wody. Pij do dwóch razy dziennie, aby złagodzić kaszel.

Ze względu na obawy dotyczące patogenów w miodzie surowym należy unikać podawania takiego miodu dzieciom poniżej 12. miesiąca życia. W takim przypadku użyj przetworzonego miodu.



Ocet jabłkowy i imbir



Imbir to kolejny naturalny środek na kaszel. Jego stosowanie w tradycyjnej medycynie ludowej na całym świecie sięga tysięcy lat wstecz.

Działanie imbiru faktycznie potwierdzają badania. W badaniu z 2013 roku wykazano, że określone związki znajdujące się w imbirze mogą być pomocne przy kaszlu i astmie ze względu na ich zdolność do rozluźniania mięśni gładkich dróg oddechowych.

Połączenie imbiru z octem jabłkowym może być dobrym domowym lekarstwem na kaszel.

Sposób przygotowania: wymieszaj 2 łyżki wysokiej jakości octu jabłkowego i 1/4 do 1 łyżeczki mielonego imbiru w jednej dużej szklance wody. Pij do dwóch razy dziennie, by poczuć ulgę.

W razie potrzeby dodaj 1 łyżkę miodu, aby poprawić smak mikstury.



Ocet jabłkowy i pieprz cayenne



Pieprz cayenne zawiera kapsaicynę. Kapsaicyna to związek, który wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i wykrztuśne (czyli wywołujące kaszel).

Tradycyjne środki na kaszel podawane od czasu do czasu zawierały ostrą paprykę, w której naturalnie znajduje się kapsaicyna. Żadne badania nie wykazały jeszcze, czy pieprz cayenne bezpośrednio pomaga przy kaszlu.

Ocet jabłkowy z pieprzem cayenne może złagodzić ból gardła i stan zapalny spowodowany kaszlem. Może również pomóc stymulować mniej suchy kaszel.

Sposób przygotowania: wymieszaj 2 łyżki wysokiej jakości octu jabłkowego i 1/4 łyżeczki mielonego pieprzu cayenne w jednej wysokiej szklance wody. Pij do dwóch razy dziennie, aby złagodzić kaszel.

W razie potrzeby dodaj 1 łyżkę miodu, aby poprawić smak mieszaniny.



Syrop na kaszel lub ciepły napój



Aby uzyskać najlepsze korzyści przy zwalczaniu kaszlu z wykorzystaniem octu jabłkowego, spróbuj połączyć wszystkie powyższe składniki w jeden naturalny środek na kaszel. Można to zrobić na kilka sposobów.



Syrop na kaszel z octu jabłkowego



Wymieszaj 1/4 łyżeczki mielonego imbiru i pieprzu cayenne z 2 łyżkami wody w małym słoiku, który można szczelnie zamknąć. W razie potrzeby dodaj maksymalnie 1 łyżeczkę mielonego imbiru.

Następnie dodaj po 1 łyżce surowego miodu i octu jabłkowego. Dobrze wymieszaj.

Przyjmuj 1 łyżkę stołową tej mieszanki co trzy do czterech godzin, aby złagodzić kaszel.



Ciepły napój z octu jabłkowego łagodzący kaszel



Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania syropu na kaszel z octu jabłkowego powyżej.

Następnie wymieszaj 1 łyżkę syropu z jedną dużą szklanką wody w garnku.

Podgrzej miksturę (ale nie gotuj), aż osiągnie taką samą temperaturę jak zaparzona herbata. Pij taką miksturę 2 razy dziennie, aby złagodzić kaszel.

Inne naturalne domowe środki na kaszel

Dostępnych jest wiele innych naturalnych środków, ziół i metod domowego leczenia, które pomagają przy kaszlu w domu.

Przed włączeniem któregokolwiek z nich do swojej praktyki leczenia kaszlu, upewnij się, że nie doświadczysz skutków ubocznych lub interakcji z lekami. Zaleca się również, aby najpierw porozmawiać z lekarzem przed użyciem ich w celu zastąpienia leków na kaszel.

Co zatem może pomóc przy kaszlu?

bromelaina (enzym występujący w soku ananasowym)

sok z cytryny

korzeń prawoślazu

mięta pieprzowa

probiotyki

płukanie słoną wodą

tymianek.

Kaszel suchy a kaszel mokry

Kaszel jest całkowicie naturalną reakcją organizmu. Pomaga organizmowi wydalać czynniki drażniące i zakaźne z dróg oddechowych. Pozbycie się kaszlu nie zawsze jest zatem zdrowe.

Mokry kaszel jest również nazywany kaszlem produktywnym. Wraz z flegmą lub śluzem usuwa infekcję. Z kolei suchy kaszel może być oznaką podrażnienia dróg oddechowych lub ataku astmy.

Jeśli cierpisz na suchy kaszel (szczególnie spowodowany astmą), unikaj picia octu i udaj się do lekarza.

Ocet jabłkowy – skutki uboczne

Ocet jabłkowy jest popularnym domowym lekarstwem na kaszel, chociaż jego skuteczność nie jest potwierdzona odpowiednią liczbą badań. W połączeniu z innymi naturalnymi środkami leczniczymi popartymi badaniami może być podobnie skuteczny. Jest tańszą alternatywą dla leków na kaszel i daje mniej skutków ubocznych.

Przestań zażywać ocet jabłkowy i udaj się do lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

kaszel, który nie ustępuje

stały suchy kaszel

gorączka utrzymująca się ponad 48 godzin

kaszel będący następstwem ataku astmy, który nasila się.

Jeśli kaszel jest związany z astmą, nigdy nie zastępuj metod leczenia zatwierdzonych przez lekarza środkami domowymi.

