Dziś Dzień Bigosu! Sprawdź, dlaczego warto jeść kiszoną kapustę

Dziś Dzień Bigosu! Kapusta przez większość z nas uważana jest za ciężkostrawną, ale nic bardziej mylnego. Kapusta kiszonaświetnie sprawdzi się podczas odchudzania. 100g to zaledwie 16 kcal. Powinny jej jednak unikać osoby o wrażliwych żołądkach. Sprawdź za co możesz pokochać kapustę.

Kiszona kapusta – skład

Kiszona kapusta jest bogata w błonnik, witaminy i minerały. W jednej porcji (około 140 g) kapusty kiszonej znajdziemy:

Kalorie 27 Tłuszcz 0 Węglowodany 7 g Błonnik pokarmowy 4 g Białko 1 g Sód 39% dziennego zapotrzebowania Witamina C 35% dziennego zapotrzebowania Witamina K 23% dziennego zapotrzebowania Żelazo 12% dziennego zapotrzebowania Mangan 11% dziennego zapotrzebowania Witamina B6 9% dziennego zapotrzebowania Kwas foliowy 9% dziennego zapotrzebowania Potas 7% dziennego zapotrzebowania Miedź 7% dziennego zapotrzebowania



Probiotyki, które znajdziemy w kiszonej kapuście, to bakterie, które zapewniają ogromne korzyści zdrowotne. Pomagają również w przyswajaniu pokarmów, co zwiększa zdolność jelit do wchłaniania zawartych w nich witamin i minerałów. To sprawia, że kapusta kiszona jest bardziej pożywna i ma większe właściwości prozdrowotne niż surowa kapusta czy surówka z białej kapusty. Jednak w przeciwieństwie do zwykłej, świeżej kapusty kiszona kapusta może zawierać dużo sodu. Powinny o tym pamiętać osoby, które muszą ograniczać spożycie sodu (np. nadciśnieniowcy).

Kiszona kapusta – właściwości prozdrowotne

Kiszona kapusta zawiera probiotyki, które są pożytecznymi bakteriami, które działają jako pierwsza linia obrony przed toksynami i szkodliwymi bakteriami. Mogą również poprawić trawienie i ogólny stan zdrowia. Probiotyki, takie jak te w kiszonej kapuście, mogą pomóc w poprawie równowagi bakteryjnej w jelitach po antybiotykoterapii.

Badania pokazują również, że probiotyki pomagają zmniejszyć gazy, wzdęcia, zaparcia, biegunkę i objawy związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna.



Kiszona kapusta jest bogata w probiotyki, witaminę C i żelazo, a więc w składniki, które przyczyniają się do silniejszego układu odpornościowego.



Regularne spożywanie kiszonej kapusty może pomóc w zrzuceniu wagi i jej kontrolowaniu. Głównie dzięki niewielkiej ilości kalorii, zawartości błonnika i dobrych bakterii.



Sfermentowane, bogate w probiotyki pokarmy, takie jak kiszona kapusta, przyczyniają się do tworzenia zdrowej flory jelitowej, co jak pokazują badania może pomóc w zmniejszeniu stresu i utrzymaniu zdrowia mózgu.



Kiszona kapusta zawiera korzystne związki roślinne, które mogą pomóc w zapobieganiu rozwojowi i rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych.



Zawartość błonnika, probiotyków i witaminy K2 w kiszonej kapuście może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu, niewielkiej poprawy ciśnienia krwi i ogólnie niższego ryzyka chorób serca. Dodatkowo witamina K2 chroni przed osteoporozą, wzmacniając kości.

