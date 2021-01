10 zalet tuńczyka, które cię zaskoczą. Czy już gości w twojej kuchni?

Wyobraź sobie taką sytuację: konkurs, w którym udział biorą różne produkty spożywcze. Oliwa z oliwek mogłaby konkurować z octem balsamicznym o to, które z nich stanowi najlepszy dodatek do sałatek. Czarny pieprz szedłby łeb w łeb z płatkami papryczki chili, by wygrać konkurencję w najlepszym doprawianiu potraw. A tuńczyk? To byłby pretendent do osiągnięcia tytułu mistrza spiżarni.

Czy rzeczywiście tuńczyk jest taki dobry?

Dlaczego właściwie ten prestiżowy tytuł mistrza miałby trafić do tuńczyka w puszce? Cóż, możemy podać 10 powodów, ale na dobry początek i na zachętę do dalszego poznawania zalet tej ryby niech wystarczy to, że jest niezwykle pożywny dzięki zawartości białka i witamin, co podkreśla uznana amerykańska dietetyk Frances Largeman-Roth.

– Tuńczyk ma dużo mniej tłuszczów nasyconych i cholesterolu niż wołowina i inne rodzaje czerwonego mięsa – mówi Largeman-Roth. – Jest też dużo tańszy.

Czy już chcesz udać się do sklepu i uzupełnić zapasy? Oto mała wskazówka dotycząca zakupów, która pomoże ci wybrać odpowiedni rodzaj produktu:

– Tuńczyk w oleju ma nieco więcej kalorii i tłuszczu niż tuńczyk w sosie własnym – mówi Largeman-Roth. – Ale tak naprawdę chodzi o preferencje smakowe. Jeśli lubisz dodawać własny olej lub majonez, pozostań przy tuńczyku w sosie własnym. Jeśli chcesz kupić tuńczyka gotowego do położenia na grzance, wybierz tego w oleju.

Należy pamiętać jednak, by dokładnie sprawdzać wartości odżywcze na puszkach, ponieważ oleje też mogą być różnej jakości. Ale spokojnie, da się to zrobić.

10 powodów, dla których warto jeść tuńczyka

Nadal trzeba ci więcej powodów, aby te puszki schowane gdzieś w odmętach szafy zajęły jej centralne miejsce? Oto i one:

Zawiera dużo białka. Przeciętnych rozmiarów puszka dostarcza aż 29 g tego makroskładnika. Jest łatwy w transporcie. Możesz bez problemu spakować puszkę do plecaka i iść np. na długą pieszą wycieczkę. Pozwala oszczędzić pieniądze. To ekonomiczna opcja rybna przeznaczona dla każdego, kto chce oszczędzać na gotowaniu. Nie wymaga obróbki termicznej. Otwórz puszkę i dodaj zawartość do sałatki lub pasty kanapkowej. Ma mało kalorii. A oprócz tego zawiera mniej tłuszczów nasyconych i cholesterolu niż kurczak i wołowina. Ma długi termin przydatności do spożycia. Możesz zaopatrzyć się w wiele puszek, byś przez dłuższy czas nie musiał dźwigać ich codziennie ze sklepu. Ma wiele zastosowań. Sprawdza się w sałatkach, tacos, makaronach i niezliczonej ilości innych dań. Zajmuje mało miejsca. A przy tym jest bardzo wartościowy pod względem odżywczym. Ma niską zawartość tłuszczów nasyconych. Jeśli chcesz ograniczyć ich ilość w diecie, tuńczyk to dobra opcja. Zawiera wiele mikroelementów. Mowa oczywiście o witaminie B6, niacynie i selenie.

