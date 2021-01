Jesteś miłośnikiem precli? Sprawdź, czy są zdrowe

Chęć na coś słonego – na przykład precle – może nas dopaść znienacka. Są doskonałe podczas imprezy lub seansu filmowego. Zdarza się, że zajadamy je niemalże garściami, ale nigdy nie zastanawiamy się nad ich profilem odżywczym.

Składniki odżywcze zawarte w preclach

30 gramów twardych precli dostarcza:

Kalorie: 108

Białko: 2,8 g

Tłuszcz ogółem: 0,8 g

Tłuszcz nasycony: 0,1 g

Węglowodany: 22,5 g

Błonnik: 1 g

Cukry: 0,6 g

Sód: 347 mg

Cholesterol: 0 mg

Jak powstają precle?

„Precle są tworzone głównie z rafinowanej mąki, odrobiny cukru i oleju oraz sporej ilości soli” – ubolewa Sharon Palmer, dietetyk. Mają więcej sodu niż frytki i popcorn, dwie pozostałe uwielbiane słone przekąski. „Ilekroć widzisz jedzenie z prawdziwymi kryształkami soli, to znak, że zawiera dużo sodu” – dodaje Palmer. Zaleca się, aby spożywać mniej niż 2300 mg sodu dziennie, więc nawet nieduża ilość precli może sprawić, że przekroczysz ten limit.

Czy precle to zdrowa przekąska?

Jedząc precle dostarczasz organizmowi dużą ilość węglowodanów pozbawionych składników odżywczych. To nie czyni z precli zbyt zdrowej przekąski. Szczególnie muszą uważać na nie osoby z cukrzycą – niestety produkt ma wysoki indeks glikemiczny. Może doprowadzić do gwałtownego wzrostu cukru we krwi, po czym bardzo szybkiego spadku energii. Możesz uczynić precle bardziej zdrowymi pod względem odżywczym, jeśli dodasz do nich białko. Dobrze będzie pasować masło orzechowe czy hummus. Oczywiście nadal należy uważać z ich ilością. Kupując precle, szukaj wersji pełnoziarnistych i kupuj te o niskiej zawartości soli.

