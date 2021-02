Oto prosty sposób na oddzielenie żółtka od białka. Potrzebujesz tylko... kromki chleba

Internetowe porady są często oczywiste, ale wciąż spawiają problemy. Rozbij jajko na rękę i pozwól białku przepłynąć przez twoje palce, a żółtko zostanie na ręce. Przerzucaj żółtko między połówkami skorupki, aż białko całkowicie wypłynie do miski. Tak, znamy to już wszyscy. Ale jeden człowiek znalazł niesamowity sposób na jeszcze łatwiejsze rozdzielenie żółtka i białka.

Żółtko, białko i... chleb

Brytyjski TikToker @rightguysaldireviews dzieli się na swoim profilu sztuczkami kulinarnymi i recenzjami. Tak też zrobił i teraz: powiedział, jak w prosty sposób oddzielić żółtko od białka. Wszystko, co musisz zrobić, to najpierw potrzeć palcem wskazującym i kciukiem o chleb. Następnie po prostu wyjmij żółtko z białka palcami i przenieś do innego naczynia. I to wszystko.

Sztuczka zdawała się działać, gdy inni TikTokerzy próbowali odtworzyć ją na swoich kanałach. Czy to czary? – zapytacie. Najwyraźniej dzieje się tak, ponieważ chleb zabiera palcom naturalną wilgoć. A ponieważ nasze palce są miękkie i nie ma na ich powierzchni niczego, co mogłoby zaczepić o żółtko, można wykorzystać je do rozdzielenia części jajka.

Warto jeść jajka: zarówno żółtka, jak i białka

Jajka mają wiele zdrowotnych właściwości i osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi nie powinny się ich bać.

Jajka są bardzo dobrym źródłem wysokiej jakości białka. Ponad połowa białka z całego jaja znajduje się w białku. Zawiera ono również witaminę B2 i mniejsze ilości tłuszczu niż żółtko. Jajka są bogatym źródłem selenu, witaminy D, B6, B12 oraz minerałów, takich jak cynk, żelazo i miedź. Żółtka jaj zawierają więcej kalorii i tłuszczu niż białka. Są źródłem rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E i K oraz lecytyny, związku umożliwiającego emulgowanie, np. w domowym majonezie.

