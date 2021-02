Co jest zdrowsze: jabłko czy banan? Starcie owocowych gigantów

Prawdopodobnie wiesz, że poprawa jakości diety w dużej mierze polega na włączeniu do jadłospisu kolorowych produktów, szczególnie w postaci owoców i warzyw. Jednak owoce są często błędnie postrzegane jako bogate w zbędny cukier. Niewielka ilość cukru w diecie nie zaszkodzi, a owoce mają w składzie też inne istotne składniki odżywcze, takie jak błonnik, witaminy i minerały. Jak sprawa wygląda w przypadku jabłek i bananów: które są zdrowsze? Zaraz to sprawdzimy.

Jabłka: skarbnica błonika

Jabłka zawierają nieco więcej błonnika niż banany. Jest to składnik odżywczy, który wspomaga zdrowie jelit i poprawia uczucie sytości. Skórka zawiera większość błonnika z owocu, dlatego lepiej jest jeść jabłka ze skórką, zamiast je obierać. Jabłka są również dobrym źródłem witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy. Mogą również pomóc w utrzymaniu dobrego cholesterolu. Badania opisane w Journal of Functional Foods pokazały, że zdrowi dorośli w średnim wieku, którzy jedli jedno jabłko dziennie przez miesiąc, doświadczyli znacznego spadku poziomu cholesterolu LDL („złego”).

Banany pełne potasu i magnezu

Banany są kolejnym dobrym źródłem błonnika i zawierają nieco więcej białka niż jabłka. Zawierają oporną skrobię, której organizm nie jest w stanie strawić i zamiast tego skrobia ta fermentuje w okrężnicy. Pomaga to we wzroście zdrowych bakterii jelitowych i spowalnia trawienie celem zwiększenia uczucia sytości. Oporna skrobia wpływa też na to, że dojrzałe banany mają słodszy smak. Banany są również dobrym źródłem potasu, magnezu i manganu.

Co wybrać?

Te dwa owoce są zadziwiająco podobne w przypadku większości wartości odżywczych, przy czym banany mają niewielką przewagę nad jabłkami w kwestii witamin i minerałów, a jabłka, nad bananami, jeżeli chodzi o błonnik. Ponieważ zawartość błonnika w bananach jest nieco niższa niż w jabłkach i jest to błonnik łatwiejszy do strawienia, często poleca się je spożywać jako przekąskę przedtreningową. Są doskonałym źródłem energii i zwykle są dobrze tolerowane.

Większą różnicą między jabłkami a bananami jest smak i konsystencja. Warto wziąć pod uwagę kilka czynników przy określaniu, który owoc zjeść. Jeśli masz ochotę na coś chrupiącego i słodkiego, sięgnij po jabłko. Istnieje kilka różnych odmian jabłek. Niektóre lepiej nadają się do przetwarzania, podczas gdy inne świetnie nadają się na przekąski. Jeśli szukasz czegoś bardziej miękkiego, bardziej skrobiowego i trochę łatwiejszego do strawienia (szczególnie przed treningiem), wybierz banana.

