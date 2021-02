Mrożone wcale nie są gorsze. Sprawdź, dlaczego warto w weekend ugotować grzybową

Grzyby są bardzo ważnym elementem zdrowej diety. Są źródłem wielu mikroskładników, m.in. witaminy D. Ponadto nie podnoszą poziomu tłuszczu, kalorii ani zawartości sodu. Naukowcy przebadali wpływ grzybów na osoby w wieku od 9 do 18 lat i na osoby starsze. Pod uwagę wzięto spożycie 84 gramów pieczarek oraz boczniaków. Okazuje się, że taka ilość podnosi poziom błonnika o 5%, potasu o 14%, a miedzi nawet o 32%.

Kto nie może jeść grzybów?

Osoby, które nie powinny przesadzać z ilością spożywanych grzybów, możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich uwzględnia osoby, które z różnych powodów miewają częste problemy z układem pokarmowym, osoby starsze, dzieci oraz kobiety ciężarne i karmiące. Druga grupa uwzględnia osoby, u których zdiagnozowano choroby wątroby, nerek, trzustki i woreczka żółciowego. Oczywiście po grzyby nie mogą też sięgać osoby na nie uczulone – alergia pokarmowa na grzyby często dotyka osoby uczulone na ich zarodniki.

Spożywanie dużych ilości grzybówprzez osoby, u których występuje np. niewydolność nerek lub schorzenia wątroby i trzustki może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia.

Grzyby a niestrawność

Dlaczego grzyby są dość problematyczny i trudnym do strawienia pokarmem? Powodem tego jest nie tylko nieprawidłowy sposóbprzyrządzania grzybów, czyli ich smażenie, ale przede wszystkim to, że zawierają one dużo związków chitynowych, których nasz organizm nie jest w stanie strawić. Skutkuje to tym, że grzyby przez dość długi czas zalegają w żołądku, powodując uczucie dyskomfortu, pełności oraz ból brzucha i wątroby. Warto pamiętać, że problemy trawienne po zjedzeniu grzybów nasilają się w przypadku spożywania potraw, które zawierają grzyby smażone; w przypadku grzybów duszonych oraz gotowanych często nie występują kłopoty z układem pokarmowym.

