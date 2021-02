5 korzyści płynących z jedzenia cebuli. Leczy i wspomaga cały organizm

Cebula jest jednym z najpopularniejszych warzyw, które znajdziemy praktycznie w każdej kuchni. Ma specyficzny smak i zapach, dlatego jest nieodzownym elementem wielu dań.

Średnia cebula dostarcza:

44 kalorie

13 g węglowodanów

1 g białka

<1 g całkowitego tłuszczu

<1 g tłuszczów nasyconych

2,5 g błonnika

6 g cukru

216 mg potasu

15 mg magnezu

11 mg witaminy C

0,178 mg witaminy B6



Korzyści zdrowotne cebuli:

Może wzmocnić układ odpornościowy

Cebula to cenne źródło witaminy C wzmacniającej odporność organizmu. Dostarcza także fitochemikaliów, które mogą pomóc systemowi obronnemu przed zarazkami. Znajdujące się w nich przeciwutleniacze wzmacniają układ odpornościowy, a siarczki wspomagają syntezę białek.

Może promować dobre trawienie

Cebula ma mnóstwo błonnika, który może pomóc układowi trawiennemu pozostać w doskonałej formie. Co więcej, określony rodzaj błonnika znajdującego się w cebuli może skuteczniej odżywiać mikroflorę jelitową niż błonnik z innych produktów spożywczych. Jednak nie każdy powinien jeść zbyt dużo cebuli – szczególnie uważać muszą osoby, które cierpią na choroby jelit.

Dostarcza składników odżywczych i smakowych

Cebula jest dobrym źródłem witaminy C, witaminy B6, kwasu foliowego, potasu i manganu. Dodatkowo dostarcza błonnika pokarmowego. Warzywo to może również dodać smaku i aromatu potrawom bez znacznego zwiększania ilości kalorii. Jest świetnym substytutem słonych sosów lub marynat oraz dodatkiem do mięs.

Może poprawić pracę serca

Niektóre badania pokazują, że cebula może pomóc w problemach sercowo-naczyniowych. Naturalnie występujące związki w warstwach cebuli mogą pomóc zwalczać stany zapalne i obniżać poziom cholesterolu, chroniąc w ten sposób przed chorobami serca. Badania nad kwercetyną – polifenolem zawartym w cebuli, powiązały ją również z obniżaniem ciśnienia krwi.

Może zmniejszyć ryzyko raka

Nowe badania analizujące spożycie cebuli i czosnku wśród kobiet w Puerto Rico wykazały, że warzywa te mogą znacznie zmniejszyć ryzyko raka piersi. Cebula i czosnek są bogate w przeciwutleniacze oraz mają działanie przeciwzapalne. Dzięki temu dostarczają organicznych związków siarki, zmniejszających ryzyko niektórych nowotworów – w tym także raka prostaty.

