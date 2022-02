Przekąski, które ograniczą apetyt na cukier. Jest w czym wybierać

Pierwszym krokiem do odzyskania władzy nad cukrem jest zrozumienie, dlaczego taka ochota się pojawia – a wpływa na to wiele czynników.

„Pragniemy cukru z różnych powodów, od hormonów, przez przyzwyczajenia, po psychologiczny wpływ zwykłego spojrzenia na pyszne przekąski” – tłumaczy Marisa Moore, dietetyk.

Okazuje się, że preferowanie potraw o słodkim smaku jest wrodzone. „Naukowcy przypuszczają, że słodki smak istnieje jako sposób na zidentyfikowanie źródeł strawnych węglowodanów i energii opartej na glukozie” – dodaje Moore. To ewolucyjne dążenie do odżywiania organizmu jest silne i trudne do przezwyciężenia. Dlatego trudno całkowicie zrezygnować z cukru, ale warto go ograniczać.

Pokarmy, które pomagają powstrzymać apetyt na cukier:

Na koniec patent na przekąski, które możesz spożywać w chwili słabości. Skutecznie zmniejszą one apetyt na cukier.

Plasterki jabłka z masłem orzechowym

Świeże jagody z garścią orzechów

Pieczone jabłko cynamonowe

Herbata ziołowa



Guacamole



Warzywa i hummus

Garść orzechów lub nasion

Jajko na twardo

Jak powstrzymać apetyt na cukier?

Słuchaj swojego ciała



To, że masz ochotę na coś słodkiego, nie oznacza, że musisz spożywać cukier pod wpływem impulsu. Poświęć chwilę, aby zrozumieć, co naprawdę dzieje się w twoim ciele. Czy jesteś znudzony? Czy jesteś zestresowany? A może odczuwasz fizyczny głód? Uświadom sobie, w jakich okolicznościach sięgasz po cukier.



Sprytnie zapobiegaj słabościom



Jeśli zauważysz, że apetyt na cukier uderza cię codziennie o 15:00, to o tej porze powinieneś jadać przekąskę wypełnioną białkiem, aby wzmocnić się na resztę dnia. Nie tylko sprawi, że poczujesz się lepiej, ale także zapewni mniejszy apetytem przed snem. Działaj sprytnie!



Bądź kreatywny w kuchni



Poznawaj przepisy, jedz nowe owoce i warzywa, których nigdy wcześniej nie próbowałeś, i łącz różne składniki, aby stworzyć nowe dania. Zmieniając to, co jesz z dnia na dzień, możesz znaleźć nowe pyszne opcje, dzięki którym nie będziesz myślał o słodyczach.



Przemyśl czy jesz czego porzebujesz



Upewnij się, że każdy spożywany posiłek (w tym śniadanie) zawiera białko, warzywa lub inne zdrowe węglowodany i tłuszcze. Pozwoli ci to dłużej zachować sytość i ustabilizuje poziom cukru we krwi. Nie pomijaj posiłków, spożywaj je regularnie.







Wypij szklankę wody, weź pięć głębokich oddechów lub idź na krótki spacer. Jeśli jesteś naprawdę głodny, zjedz pożywny posiłek. Być może ochota na coś słodkiego całkiem przejdzie lub zmniejszy się. Dlatego jeśli odczujesz potrzebę cukru, daj sobie trochę czasu i zrób kilka innych rzeczy.



Poproś rodzinę o wsparcie



