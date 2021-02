Czas odczarować brukselkę! Te dania smakują obłędnie

W kuchni programu „Dzień Dobry TVN” kucharz Jan Kuroń za pomocą swoich umiejętności spróbował odczarować nielubianą przez wielu brukselkę. Jakie przepisy zdradził? Obejrzyj materiał wideo:

Cudowne właściwości brukselki

Brukselka jest niskokaloryczna, ale bogata w wiele składników odżywczych, zwłaszcza błonnik, witaminę K i witaminę C. Brukselka ma wiele zalet zdrowotnych, ale wyróżnia się imponującą zawartością przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze to związki, które zmniejszają stres oksydacyjny w komórkach i pomagają zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Brukselka zawiera kemferol, przeciwutleniacz, który może zmniejszyć wzrost raka, zmniejszyć stan zapalny i promować zdrowie serca. Zaledwie pół szklanki (78 gramów) ugotowanej brukselki zawiera 2 gramy błonnika, który zaspokaja do 8% dziennego zapotrzebowania na błonnik. Błonnik i przeciwutleniacze zawarte w brukselce mogą pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi.

Dodanie brukselki do zbilansowanej diety bogatej w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste może mieć duży pozytywny wpływ na twoje zdrowie.

