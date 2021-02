Przepis na ciasto marchewkowe. Zrób je w ten weekend

Marchewki to jedne z najtańszych warzyw. To niejedyny ich plus. Są niezwykle smaczne i zdrowie. Sprawdź, co możesz z nich wyczarować.

Cristina Catese zdradziła przepisy na dania z marchewką w roli głównej. Jak zrobić sałatkę z kolorowych marchewek, tartę marchewkową, ciasto marchewkowe i marmoladę marchewkową? Obejrzyj materiał wideo: Marchewka dla zdrowia oczu To pomarańczowe warzywo zawiera trzy bardzo cenne składniki. Są to: beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Niedobór jednego z nich może powodować problemy z oczami. Pierwszy chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej, a dwa pozostałe przed utratą lub pogorszeniu wzroku na starość. Marchewką w wolne rodniki Marchewka zawiera także kilkaprzeciwutleniaczy(głównie beta-karoten czyli prowitaminę A), które odgrywają dużą rolę w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia i rozwój nowotworów. Marchewka a odchudzanie Marchewki sąniskokaloryczne.W 100 g znajdziemy ich około 40. Chrupanie surowej marchewki jest procesem zajmującym – nie da się szybko jej zjeść. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ jedzenie surowej, obranej marchewki zaspokaja potrzebę żucia na diecie odchudzającej, redukuje chęć podjadania i pozwala wypełnić żołądek zdrowym pokarmem. Bardzo łatwo je też transportować. Wystarczy obrać je w domu, pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do plastikowej torebeczki lub pojemnika. W ciągu dnia można po nią sięgać, gdy tylko najdzie nas głód. Ponadto marchewka ułatwia wypróżnianie, a to oznacza, że przyspiesza metabolizm i zapobiega odkładaniu się złogów w jelitach. Marchew, podobnie jak większość warzyw, ma znaczne ilości błonnika w swoich korzeniach, a błonnikjest jednym z najważniejszych elementów w utrzymaniu dobrego zdrowia trawiennego. Marchewka obniża cholesterol Naukowcy z Wolfson Gastrointestinal Laboratory w Edynburgu w Szkocji wykazali, że codzienne spożywanie marchewkiobniża poziom cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu jest głównym czynnikiem powodującym choroby serca. Marchewki są też bogatym źródłem potasu, który jest środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne i może rozluźnić napięcie w naczyniach krwionośnych i tętnicach, zwiększając w ten sposób przepływ krwi i chronić nasze serce. Marchewka dla układu odpornościowego Te pomarańczowe warzywa są też bogate w witaminę C, która jest silnym antyoksydantem, ale też witaminą, która korzystnie wpływa na układ odpornościowy i aktywność białych krwinek. Czytaj też:

