W ten sposób pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu podczas gotowania jaj. Wystarczy jeden składnik

Jajecznica, jajka gotowane w koszulkach czy smażone mogą zachwycać na wiele sposobów. Ale kiedy zdecydujemy się je ugotować, czasami mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, który rozchodzi się po twoim domu. Na szczęście grupa australijskich rodziców podzieliła się prostym sposobem zapobiegania nieprzyjemnemu zapachowi, który pojawia się podczas gotowania jajek. W popularnej grupie na Facebooku jedna z mam napisała, że zneutralizowała zapach jajek, dodając do rondla kilka łyżeczek octu destylowanego.

Inni rodzice szybko potwierdzili, że próbowali tej sztuczki i to też zadziałało.

Dlaczego ocet destylowany usuwa zapach jaj?

Naukowiec ds. żywienia Jessica Gavin wyjaśniła to bardziej szczegółowo. Mówi, że gotowane jajka uwalniają chemikalia, które tworzą nieprzyjemny gaz. Dzieje się tak, ponieważ żółtko uwalnia żelazo, a białka jaj uwalniają siarkę i wodór, co sprawia, że odczuwalny jest ten znajomy zapach, gdy wszystko to miesza się razem. Ale jeśli dodasz ocet destylowany do wody używanej do gotowania jaj, pomoże to zapobiec wystąpieniu reakcji chemicznej. Dobra wiadomość jest taka, że nie wpływa to również na smak. Ten pomocny trik zapobiega również nieprzyjemnemu zapachowi jajek po ugotowaniu, na przykład po włożeniu ich do pudełka na drugie śniadanie dziecka – a jest to coś, o co martwili się niektórzy rodzice w grupie.

Jedna mama odpowiedziała na post: „Dobrze wiedzieć, w zeszłym tygodniu zrobiłam mojej córce jajka na twardo (do szkoły) i nie miałam serca, żeby je zapakować, bo było je czuć”.

