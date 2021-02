Ten błąd przy parzeniu herbaty popełnia większość z nas

Jeśli chodzi o sztukę parzenia herbaty, oto mało znana prawda: różne odmiany herbaty wymagają nie tylko różnych czasów parzenia, ale także różnych temperatur wody.

Tajemnica tkwi w liściach

– Powodem, dla którego temperatura parzenia ma znaczenie, jest to, że niektóre rodzaje liści herbaty są delikatniejsze niż inne – mówi Kyle Stewart, jeden ze 175 certyfikowanych specjalistów od herbaty z całego świata. Stewart wyjaśnia, że jeśli chodzi o długość zaparzania herbaty, czas trwania jest różny z podobnego powodu: niektóre rodzaje herbaty mają silniejszy profil smakowy niż inne. Ale mówi, że jeśli zbyt długo stromi się, herbata będzie smakować bardziej gorzko, niż powinna.

– Często ludzie zostawiają torebkę herbaty w kubku, pijąc herbatę, myśląc, że dzięki temu herbata jest mocniejsza, więc czerpią więcej korzyści z liści herbaty lub ziół, ale w rzeczywistości tak nie jest – mówi dietetyk Neva Cochran, która również jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie herbaty. Naukowcy dokładnie to zbadali i odkryli, że w pewnym momencie korzyści płynące z herbaty osiągają punkt kulminacyjny.

W czym parzyć herbatę?

Zarówno Stewart, jak i Cochran zalecają parzenie herbaty za pomocą zaparzacza lub torebek. Nie są fanami powszechnie używanych sitek do herbaty.

– Ludzie nagminnie upychają herbatę w kulce zbyt mocno, a zewnętrzne liście herbaty są bardziej wystawione na wodę niż wewnętrzne, więc parzenie nie zachodzi równo – mówi Stewart.

Niezależnie od tego, czy używasz torebek z herbatą, czy zaparzacza, specjaliści mówią, że możesz użyć termometru kuchennego do sprawdzenia temperatury wody. Lub, jeśli naprawdę chcesz poeksperymentować, możesz kupić elektryczny czajnik do herbaty, który pozwala ustawić odpowiednią temperaturę.

Jaka jest prawidłowa temperatura wody na herbatę?

Biała herbata



Temperatura parzenia: 85 °C.

Czas parzenia: 5-6 minut

Biała herbata jest zrobiona z liści zbieranych prosto z rośliny Camellia sinensis, które nie zostały w żaden sposób poddane obróbce ani utlenianiu (czyli wystawieniu na działanie powietrza w celu wysuszenia ). Biała herbata jest najdelikatniejszym typem herbaty, dlatego musi parzyć dłużej niż inne rodzaje herbaty. Ma bardzo łagodny smak, więc wydobywa się z niej dłużej.



Zielona herbata



Temperatura parzenia: 74 °C dla japońskiej zielonej herbaty, 79 °C dla chińskiej zielonej herbaty.

Czas parzenia: 1-3 minuty dla japońskiej zielonej herbaty; 3-4 minuty dla chińskiej zielonej herbaty

Zielona herbata jest dość problematyczna. Istnieją dwa rodzaje zielonej herbaty: chińska zielona herbata i japońska zielona herbata. Chińska zielona herbata jest wypalana w woku, która służy do zatrzymania utleniania. Natychmiast po tym następuje kształtowanie liści, co powoduje rozbicie komórek w liściach zielonej herbaty. W przypadku herbaty japońskiej liście herbaty są gotowane na parze, a nie wypalane w woku. Japońska herbata wymaga niższej temperatury parzenia i bardzo krótkiego czasu zaparzania.



Herbata oolong



Temperatura parzenia: 85 °C.

Czas parzenia: 3 - 5 minut

Biała herbata w ogóle nie jest utleniona, czarna herbata jest całkowicie utleniona, a herbata oolong jest częściowo utleniona. Dlatego ma brązowy kolor. Chociaż jest częściowo utleniona, istnieje szeroki zakres rzeczywistego czasu utleniania, co tworzy szeroką gamę różnych rodzajów herbaty oolong. Z tego powodu niektóre mają nuty kwiatowe, podczas gdy inne mają bardziej roślinny smak.



Czarna herbata



Temperatura parzenia: 99 °C

Czas parzenia: 3-5 minut

Rodzaje czarnej herbaty wymagają wrzątku i czasu parzenia od trzech do pięciu minut. Czarna herbata ma bardzo zdefiniowany smak i jest on jednym z powodów, dla których uważa się ją za herbatę do picia rano. Naprawdę może cię obudzić!



Herbata ziołowa



Temperatura parzenia: 99 °C

Czas parzenia: różny

Mimo że ziołowe herbaty nie pochodzą z rośliny Camellia sinensis, różne kwiaty i zioła są również często pite w tej postaci, ponieważ są pełne korzystnych właściwości zdrowotnych, w tym przeciwutleniaczy. Ponieważ istnieje tak szeroka gama kwiatów i ziół, trudno jest znaleźć uniwersalną instrukcję.

Czas parzenia zależy od tego, jak silny jest profil smakowy kwiatu lub zioła. Coś łagodnego, jak rumianek, będzie wymagało dłuższego czasu parzenia niż ziele o silniejszym smaku, jak imbir lub kurkuma.

