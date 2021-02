Czy pizza na śniadanie to dobry pomysł? Odpowiedź może szokować

– Możesz być zaskoczony, kiedy dowiesz się, że przeciętny kawałek pizzy i miska płatków zbożowych z mlekiem zawierają prawie tyle samo kalorii – mówi dietetyk Chelsey Amer. – Jednak pizza zawiera znacznie więcej białka, które zapewni ci uczucie sytości przez cały ranek.

– Jeśli jesz świeżo robioną, cienką pizzę z pomidorami i serem, może to być nawet pożywny posiłek z węglowodanów i białka – mówi inna dietetyk, Natalie Rizzo. – Ale jeśli jesz dwa gigantyczne kawałki pizzy nowojorskiej pełne tłuszczu, prawdopodobnie mają ponad 600 kalorii i dość dużo tłuszczów nasyconych.

Amer porównała przeciętny kawałek pizzy z kultowym śniadaniem składającym się z miski słodkich płatków polanych beztłuszczowym mlekiem. – Kawałek pizzy zawiera więcej tłuszczu i znacznie mniej cukru niż większość płatków śniadaniowych, więc nie doświadczysz szybkiego spadku cukru – powiedziała.

Co wykazały badania?

Rzeczywiście, analiza przeprowadzona przez Environmental Working Group z 2014 roku wykazała, że większość płatków zbożowych wypełnia tak duża ilość cukru, że nie są one wystarczająco zdrowe, aby spożywać je codziennie.

Analiza wykazała, że niektóre płatki mają tak dużo cukru, że „ktoś, kto zjada średnią porcję typowych płatków dla dzieci, spożywałby rocznie ponad 5 kg cukru z samego tylko tego źródła”. Ponadto 34 procent kalorii w płatkach zbożowych dla dzieci pochodzi z samego cukru. Spośród 1556 płatków w badanej grupie, pojedyncze porcje 40 rodzajów przekraczały 60% dziennej ilości cukru sugerowanej przez wiodące organizacje zdrowotne. To wystarczający powód, żeby rano jeść coś innego.

Płatki a pizza

Producenci płatków odczuwają w ostatnich latach pewien spadek sprzedaży. Wystarczy jedno spojrzenie na profil odżywczy takich płatków – i nietrudno zrozumieć, dlaczego tak jest. Jedne z analizowanych płatków zawierają w porcji 110 kalorii i 1 g tłuszczu, 0,5 g nasyconego tłuszczu, 150 mg sodu, 25 g węglowodanów, 3 g błonnika i 10 g cukru. Dodaj pół szklanki odtłuszczonego mleka, a twoja miska nagle będzie mieć 155 kalorii z 1 g tłuszczu, 32 g węglowodanów, 3 g błonnika i 17 g cukru.

Jednak większość ludzi nie poprzestaje na jednej porcji.

Badanie Consumer Reports wykazało, że 92 procent osób zjadających płatki zbożowe zjadło więcej niż zalecana wielkość porcji. Wahała się od 24 do 92 procent więcej niż zalecana ilość. W większej misce porcja była o 43 do 114 procent większa niż zalecana ilość.

Tymczasem kawałek średniej, cienkiej pizzy serowej ma 180 kalorii, 22 g węglowodanów, 8 g białka, 2 g błonnika i 3 g cukru. Jeśli ulepszysz swoją pizzę pełnoziarnistym ciastem i świeżymi warzywami, profil odżywczy się poprawi. Ponieważ większość zbóż jest wzbogacana, mogą one służyć jako ważne źródło składników odżywczych, których w innym przypadku nie można by spożywać w odpowiednich ilościach w diecie, zwłaszcza w przypadku dzieci. Należą do nich wapń, potas, witamina D, witaminy z grupy B, błonnik i produkty pełnoziarniste.

Czytaj też:

Te proste triki sprawią, że ograniczysz spożycie cukru w zaledwie 7 dniCzytaj też:

W ten sposób pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu podczas gotowania jaj. Wystarczy jeden składnikCzytaj też:

Chcesz szybko schudnąć? Oto najlepszy sposób na utratę wagi – poparty badaniami!