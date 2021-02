„Brzydkie” owoce – czy jest sens je kupować?

W badaniu 130 uczestników poproszono o ocenę serii zdjęć jabłek o różnym wyglądzie. Nic dziwnego, że jabłka z deformacjami i niedoskonałościami znalazły się najniżej pod względem liczby uczestników, którzy chcieli je zjeść.

Następnie uczestnicy musieli spróbować innego jabłka. Wtedy stało się jasne, że złe pierwsze wrażenie stało się faktem – ludzie negatywnie oceniali smak jabłka. Zapewne i ty wolisz idealnie żółte banany, a nie te z plamkami. Dzieje się tak, ponieważ emocje odgrywają ogromną rolę w naszych decyzjach zakupowych – tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez duńskich i szwedzkich naukowców.

Marnotrawstwo żywności – globalny problem

„Wybieramy jedzenie, kierując się oczekiwaniem, jak będzie smakować. Jest to związane z naszymi uczuciami. Jeśli więc oczekujemy, że brązowy banan nie będzie pasował do smaku żółtego, wybieramy to drugie” – wyjaśnia Karin Wendin, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Kopenhaskiego i jeden z naukowców odpowiedzialnych za badanie.

Zdaniem naukowców należy pomóc supermarketom jasno komunikować, jak unikać marnowania żywności, wybierając niedoskonały owoc, a także zbadać, które platformy są najskuteczniejsze w przekazywaniu konsumentom informacji o diecie i marnowaniu żywności.

