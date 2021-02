Pizza to nie zawsze tona tłuszczu i węglowodanów. Oto 5 przepisów na zdrową pizzę

Zapomnij o jedzeniu na wynos i przygotuj własną zdrową pizzę ze smacznymi dodatkami, takimi jak kurczak BBQ lub krewetki, a także dużą ilością warzyw, które pomogą ci utrzymać postanowienie odżywiania się zdrowiej w nowym roku.

Pizza nie musi być niezdrowa

Wielu osobom pizza kojarzy się z jednym z najbardziej niezdrowych posiłków. Jednak warto wiedzieć, że nawet największa chęć na spożycie choćby kawałka pizzy nie musi oznaczać, że rzucasz na wiatr wszystkie swoje najlepsze postanowienia dotyczące zdrowego odżywiania. Zasada numer jeden, dzięki której twoja pizza będzie miała więcej wartości odżywczych, to zrobienie własnej, domowej wersji, a nie zamawianie jedzenia na wynos.

Nie wiesz, jak upiec domową pizzę i jakie dodać dodatki, by była zdrowa? Wypróbuj pomysły, które przedstawimy ci poniżej. Będziesz zaskoczony, jak proste są te przepisy, a przy tym będziesz jeszcze bardziej zaskoczony, jeśli w swojej pizzy ograniczysz tłuszcze nasycone i sól, jednocześnie podnosząc wartość odżywczą i zachowując cały smak. Kto by pomyślał, że pizza może być tak dobra, a jednocześnie zdrowa?

Zdrowe przepisy na pizzę

1. Super zdrowa pizza



Ta aromatyczna, kolorowa pizza zwieńczona jest cukinią i natką pietruszki oraz świeżymi pomidorami. Jest prosta w przygotowaniu i następnego dnia smakuje świetnie spożywana na śniadanie. Kapary i oliwki stanowią tutaj przyprawę, co oznacza, że ​​możesz po prostu posypać pizzę mozzarellą, aby była niskotłuszczowa, zamiast polać ją innymi serami.

Składniki:

Ciasto:



100 g białej i pełnoziarnistej mąki7 g drożdży suszonych125 ml ciepłej wody.

Dodatki:



puszka 200 g pomidorów z puszki (odsączonych)garść pomidorków koktajlowych , przekrojonych na pół1 duża cukinia, pokrojona w cienkie plasterki25 g mozzarelli, pokrojonej na kawałki1 łyżeczka kaparów8 zielonych posiekanych grubo oliwek1 drobno posiekany ząbek czosnku1 łyżka oliwy z oliwek2 łyżki posiekanej pietruszki do posypania.

Sposób przygotowania:

Mąkę i drożdże wymieszaj ze szczyptą soli w robocie kuchennym wyposażonym w mieszadło do ciasta. Wlej wodę i wymieszaj na miękkie ciasto, następnie wyrabiaj przez 1 min. Ciasto wyjmij i rozwałkuj na lekko posypanym mąką blacie w koło o średnicy około 30 cm. Unieść na natłuszczonej blasze do pieczenia.

Rozłóż pomidory z puszki na cieście w odległości do 2 cm od brzegów. Na wierzchu ułóż pomidory koktajlowe i cukinie, a następnie posyp mozzarellą. Wymieszaj kapary, oliwki i czosnek, a następnie rozsyp na wierzchu. Skrop równomiernie olejem. Pozostaw do wyrośnięcia na 20 minut. Rozgrzej piekarnik do 240 st. C.

Piecz pizzę przez 10-12 minut, aż brzegi będą chrupiące i zarumienione. Posyp pietruszką do podania.



Grillowana pizza z kurczakiem



Mieszanka papryki i małych pomidorków to idealna porcja witamin. Łatwe ciasto pełnoziarniste jest wyrabiane w mikserze i nie wymaga wyrastania.

Składniki:

Ciasto:

250 g mąki razowej, dodatkowo w razie potrzeby trochę do zagniatania1 łyżeczka drożdży instant1/4 łyżeczki soli1 łyżka oleju rzepakowego i do natłuszczenia blachy.

Dodatki:

3 papryki1 duża cebula1 łyżka oleju rzepakowego1 łyżeczka nasion kopru włoskiego2 łyżki sosu barbecue2 łyżki przecieru pomidorowego1 duży filet z piersi kurczaka bez skóry (około 225 g) pokrojony w kostkę175 g pomidorów śliwkowych, pokrojonych w ćwiartki50 g tartego sera wędzonego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 st. C. Wsyp mąkę do miksera z mieszadłem do ciasta lub miski. Dodaj drożdże, sól, olej i 200 ml ciepłej wody, a następnie dobrze wymieszaj, aby uzyskać bardzo miękkie ciasto. Wyrabiaj w mikserze przez około 5 minut, ale jeśli robisz to ręcznie, przełóż na blat i ugniataj przez około 10 minut. Ciasto jest lepkie, ale staraj się nie dodawać zbyt dużo dodatkowej mąki. Pozostaw w misce i przykryj ściereczką, przekrój paprykę i cebulę na pół. Nie ma potrzeby wyrastania ciasta.

Na wierzch połóż paprykę i cebulę z oliwą i nasionami kopru, a następnie piecz przez 15 minut. W międzyczasie wymieszaj sos barbecue i przecier pomidorowy z 5 łyżkami wody.

Wyjmij ciasto z miski i wyłóż spód i boki naoliwionej blaszki o wymiarach 25x35 cm. Nie zagniataj najpierw ciasta, ponieważ będzie zbyt elastyczne i będzie się cofać. Posmaruj dwiema trzecimi mieszanki sosu barbecue, a resztę dodaj do kurczaka i dobrze wymieszaj.

Wyjmij pieczoną paprykę z piekarnika i rozprowadź na pizzy. Dodaj pomidory, a następnie równomiernie rozprowadź łyżką kurczaka. Posyp serem i piecz przez 15 minut. Podawaj ze zdrową surówką.



Pizza z karmelizowaną cebulą i kozim serem



Garść młodego szpinaku to duża dawka minerałów w tej pełnej smaku, niskotłuszczowej pizzy ze słodką cebulą, pikantnym kozim serem, tymiankiem i oliwkami. Pestki słonecznika to dodatkowy chrupiący element.

Składniki:

Ciasto:

250 g mąki razowej, dodatkowo w razie potrzeby trochę do zagniatania1 łyżeczka drożdży instant1/4 łyżeczki soli1 łyżka oleju rzepakowego i do natłuszczenia blachy.

Dodatki:

2 cebule, przekrojone na pół i cienko pokrojone2 łyżeczki oleju rzepakowego2 łyżeczki octu balsamicznego160 g posiekanych młodych liści szpinaku2 duże ząbki czosnku, drobno starte50 g miękkiego koziego sera4 oliwki pokrojone w ćwiartkikilka miękkich liści tymianku1 łyżeczka pestek słonecznika.

Sposób przygotowania:

Z ciastem postępuj jak w przypadku ciasta w pizzy z kurczakiem.

Przełóż cebulę do nieprzywierającego woka i dodaj olej, 4 łyżki wody i ocet balsamiczny. Przykryj pokrywką, aby cebula zmiękła, a następnie gotuj przez 15 minut, mieszając około 3 razy i szybko nakładając pokrywkę, aby nie stracić zbyt dużo wilgoci. Cebula powinna być złocista, a cały płyn zniknie. Przełóż na talerz. Dodaj szpinak i czosnek na patelnię i smaż, aż szpinak zwiędnie.

Wyjmij ciasto z miski i przekrój na pół naoliwionym nożem, a następnie wciśnij każdy kawałek w owal o średnicy 25-15 cm na dużej natłuszczonej blasze do pieczenia naolejowanymi rękami. Nie zagniataj najpierw ciasta, w przeciwnym razie będzie zbyt elastyczne i będzie się cofać.

Posmaruj szpinakiem i cebulą, następnie posyp serem, oliwkami, tymiankiem i słonecznikiem. Piecz przez 15 minut, aż zarumieni się, a spód będzie gotowy.



Pizza z rukolą i jajkiem



Te szybkie pizze za podstawę mają tortille z nasionami. Są wygodniejsze, a także są lżejszą opcją w porównaniu do tradycyjnej bazy. Wymieszaj posiekaną pieczoną czerwoną paprykę i świeże pomidory z aromatycznym koperkiem i natką pietruszki, a następnie wbij jajko w środek, aby uzyskać zastrzyk białka, który pomoże ci zachować sytość na dłużej.

Składniki:



2 tortille z nasionamitrochę oliwy z oliwek do posmarowania1 pieczona czerwona papryka ze słoika2 pomidory2 łyżki przecieru pomidorowego1 łyżka posiekanego koperku2 łyżki posiekanej pietruszki2 jajka65 g rukolipół czerwonej, bardzo cienko pokrojonej cebuli.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Ułóż tortille na dwóch blachach do pieczenia, delikatnie posmaruj olejem, a następnie piecz przez 3 minuty. W międzyczasie posiekaj paprykę i pomidory i wymieszaj z przecierem pomidorowym, przyprawami i ziołami. Odwróć tortille i posmaruj je mieszanką pomidorów, zostawiając środek bez ułożonych dużych kawałków papryki lub pomidora.

Rozbij jajko na środku, a następnie włóż pizzę do piekarnika na 10 minut lub do momentu, aż jajko się zetnie, a tortilla będzie chrupiąca na brzegach. Podawaj posypane rukolą i cebulą.



Pizza z krewetkami



W tej niskotłuszczowej alternatywie ser zamieniamy na solidną porcję soczystych wędzonych krewetek. Pełnoziarnista mąka w cieście wraz z chudym białkiem z krewetek syci, a seler, mieszanka papryki, pomidory i garść rukoli zapewnią dobrą dawkę witamin.

Składniki:

Ciasto:

250 g mąki razowej, dodatkowo w razie potrzeby trochę do zagniatania1 łyżeczka drożdży instant1/4 łyżeczki soli1 łyżka oleju rzepakowego i do natłuszczenia blachy.

Dodatki:



1 łyżka oleju rzepakowego i dodatkowo do natłuszczenia2 duże łodygi selera, drobno posiekanego1 żółta lub zielona papryka, pozbawiona nasion i pokrojona w kostkępuszka posiekanych pomidorów1 łyżeczka wędzonej papryki165 g surowych, obranych krewetek królewskich2-3 łyżki posiekanej kolendry1 łyżeczka mieszanki przypraw Cajun2 garście rukoli (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Z ciastem postępuj jak w przypadku innych rodzajów pizzy, w których zostało wykorzystane.

Rozgrzej olej na nieprzywierającej patelni lub woku. Dodaj seler i paprykę i smaż przez 8 minut, często mieszając, aż zmiękną. Dodaj pomidory, a następnie gotuj jeszcze przez 2 minuty. Odstaw do ostygnięcia, a następnie wmieszać krewetki.

Za pomocą naoliwionego noża przekrój ciasto na pół i uformuj z każdego kawałka krążek o średnicy 25 cm lekko naoliwionymi rękami i ułóż na natłuszczonych blachach. Nie zagniataj najpierw ciasta, bo będzie zbyt elastyczne i skurczy się. Rozłóż każdą połowę mieszanki pomidorów i krewetek, a następnie posyp kolendrą i posyp przyprawą Cajun. Piecz przez 10 minut, aż się zarumieni. Podawaj z zieloną sałatą.Czytaj też:

Czy pizza na śniadanie to dobry pomysł? Odpowiedź może szokowaćCzytaj też:

Te proste triki sprawią, że ograniczysz spożycie cukru w zaledwie 7 dniCzytaj też:

Ciasto na pizzę – prosty przepis dla początkujących