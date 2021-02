Obżarstwo dobiega końca, czas spalić pączki. Łatwo nie będzie...

Tłusty Czwartek to dla wielu z nas najmilszy dzień w roku. Pączki i faworki smakują tego dnia zdecydowanie najlepiej. Niestety, folgowanie sobie może odbić się na figurze, dlatego podpowiadamy, co trzeba zrobić, by spalić nadmiar kalorii.

Zwyczaj jedzenia pączków w tłusty czwartek w Polsce sięga XVII wieku. W normalny dzień przeciętna piekarnia sprzedaje około 500 pączków, a w tłusty czwartek – nawet 30 tysięcy. Według tradycji, jeśli nie zjemy tego dnia choć jednego pączka, to nie będzie nam się wiodło do końca roku. Ile kalorii ma jeden pączek? Klasyczny pączek z cukrem pudrem i nadzieniem różanym ma 290 kcal. Pączek z budyniem ma ich o 10 więcej. Pączek z lukrem i nadzieniem różanym to już 350 kalorii. Z kolei ten wypełniony adwokatem dostarczy nam 240 kalorii. Dodatkowo w jednym małym ciastku jest około 10 gram tłuszczu i aż 13 gram cukru. Warto również pamiętać, że zjedzenie pączka sprawia, że poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie i równie gwałtownie może spać. Szybki spadek poziomu cukru powoduje, że po zjedzeniu pączka będziemy odczuwać głód. Jak najszybciej spalić pączki? Pączka najszybciej można spalić biegając lub grając w piłkę nożną - wystarczy 40 minut. Dodatkowo warto pamiętać, że dopiero po około 25-30 minutach wysiłku fizycznego zaczynamy spalać tkankę tłuszczową. Możemy również przez 45 minut grać w squasha, jeździć na nartach przez 55 minut, pływać lub skakać na skakance przez 50 minut czy grać w tenisa przez 75 minut. Można także tańczyć lub grać w siatkówkę przez 100 minut. Tym, którzy są z aktywnością sportową na bakier, polecamy prace domowe czy biurowe. Wystarczy 50 minut odkurzania mieszkania, 1,5 godziny mycia okien, 2 godziny prasowania czy 3 godziny pisania na komputerze, aby spalić jednego pączka.

