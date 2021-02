Tradycyjne potrawy wielkanocne i ich znaczenie. Czy wiesz, skąd się wzięły?

Wielkanoc to chrześcijańskie święto, które jest mocno powiązane z tradycjami kulinarnymi. Wiele z nich ma znaczenie religijne, ale niektóre – rozwijane przez setki lat – mają własne korzenie. Czy wiesz, dlaczego jemy różne specyficzne potrawy właśnie w tym czasie? Przekonaj się, jakie jest ich znaczenie.

Tradycyjne potrawy wielkanocne

Potrawy wielkanocne: gotowane jajka

Jajka to swoisty symbol Wielkanocy: oznaczają nowe życie i zmartwychwstanie Chrystusa. Polskie tradycje związane z jajami obejmują barwienie jajek na pisanki, święcenie ich w kościele, a następnie zjadanie podczas wielkanocnego śniadania. Według The Catholic Encyclopedia we wczesnym chrześcijaństwie jajka były jednym z zakazanych artykułów spożywczych podczas Wielkiego Postu. Jajka faszerowane to kolejne wielkanocne danie często goszczące na polskich stołach. Wypełnione farszem z pieczarek, łososia czy tuńczyka są nieodłącznym elementem śniadania wielkanocnego. Podawane są z majonezem i natką zieleniny.

Potrawy wielkanocne: żurek

Żurek to zupa na zakwasie z mąki żytniej. W pierwotnej wersji był doprawiony jedynie czosnkiem, suszonymi grzybami lub tartym chrzanem. Na Wielkanoc podawaje się go zazwyczaj z gotowaną białą kiełbasą i połówkami ugotowanego jajka. Ta zupa popularna jest właściwie przez cały rok, jednak nie może jej zabraknąć szczególnie na Wielkanoc. Zamiast żurku niekiedy podaje się barszcz biały.

Potrawy wielkanocne: bułeczki na gorąco

Charakterystyczne bułeczki z krzyżem na środku są symbolem ukrzyżowania Chrystusa. Tradycyjnie spożywało się je w Wielki Piątek, ponieważ były zrobione z prostej mieszanki mąki i wody. Obecnie bułeczki przygotowywane w wersji na słodko są popularne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, na Karaibach, RPA i Kanadzie. Mówi się, że gorące bułeczki z krzyżem pieczone w Wielki Piątek nie spleśnieją przez cały rok Jeśli podzielisz się jedną z przyjacielem i powiecie sobie życzenia, wasza przyjaźń wzmocni się przez nadchodzące lata.

Potrawy wielkanocne: jagnięcina

Chociaż nie jest aż tak popularna w Polsce, jagnięcina jest tradycyjnym jedzeniem wielkanocnym w wielu krajach. Według Oxford Companion to Food jej znaczenie wynika z chrześcijaństwa – baranek symbolizuje ofiarę Jezusa skazanego na śmierć przez grzechy świata. Ale koncepcja baranka ofiarnego sięga czasów pogańskich, kiedy był też symbolem wiosny, gdy jagnięta były już gotowe do uboju.

Potrawy wielkanocne: szynka (pieczeń)

W Polsce szynka jest znacznie bardziej popularna niż jagnięcina. Głównym powodem jest jej większa dostępność i niższa cena. Dawno temu świnie tuczone przez rolników latem były zwyczajowo ubijane późną jesienią. Niektóre części mięsa peklowano do późniejszego spożycia. Słoiki stały przez całą zimę i zwykle pierwsza szynka była gotowa do spożycia tuż przed Wielkanocą. Wracając do czasów przedchrześcijańskich, świnie zawsze były symbolem szczęścia i dobrobytu. Chociaż żydowskie prawo Starego Testamentu zabraniało jedzenia wieprzowiny, ojcowie chrześcijaństwa uważali, że posiadanie produktów wieprzowych w święta sprawi, że wszyscy będą mile widziani w ich progach.

Desery wielkanocne

Desery wielkanocne: babka (ciasto)

Babka wielkanocna to tradycyjnie główny „gwóźdź programu” wśród słodyczy wielkanocnych. Polana lukrem, posypana rodznkami i skórką cytrynową jest prawdziwym zakończeniem Wielkiego Postu.

Desery wielkanocne: mazurek

Kolejną słodką gratką polskiego, tradycyjnego deseru na Wielkanoc jest ciasto mazurek. To płaskie, kruche ciasto jest stosunkowo łatwe do wykonania i bardzo smaczne. Często zwieńczone jest posypką migdałową i konfiturami z moreli, wiśni lub malin. Możesz dodać do niego suszone owoce i orzechy.

Desery wielkanocne: makowiec

Makowiec to ciasto zarówno kojarzące się z Bożym Narodzeniem, jak i Wielkanocną. Jego głównym składnikiem jest oczywiście masa makowa, przekładana z ciastem w formie rulonu. Makowiec jest sypki, ale wilgotny; często pokryty lukrem i udekorowany skórką pomarańczową.

Desery wielkanocne: czekoladowe jajka i zające

To gratka dla dzieci, które na czekoladowe łakocie czekają najbardziej. Niekiedy ukryte są w różnych miejscach domu lub w ogrodzie, kiedy indziej leżą na stole czekając na swoją kolej. Przed Wielkanocą sklepy pełne są czekoladowych jajek i zająców. Niekiedy dla ozdoby wkładane są do koszyczka ze święconką.

Tradycja wielkanocna – święconka

W Wielką Sobotę tradycyjnie koszyczek z pokarmem zabierany jest do kościoła, aby poświęcił go kapłan. Do koszyczka wkłada się: pisanki, kawałek kiełbasy, pieczywo, pieprz, sól, baranka, ozdoby. Jedzenie ze święconki powinno być przechowywane do niedzieli i spożywane podczas śniadania wielkanocnego. Uroczyste niedzielne śniadanie to kolejna tradycja, która rozpoczyna rodzinną celebrację świąt.

