Nie masz pomysłu na oryginalne podanie potraw? Wypróbuj jadalne miski, które łatwo przygotujesz w domu

Chociaż wszyscy uwielbiamy żurek podawany w chlebie, jadalne miski na przeróżne dania wykroczyły teraz daleko poza ten jeden sposób. Używanie jedzenia jako „naczyń” do serwowania potraw pomaga w sprzątaniu, zmniejsza marnotrawstwo żywności i sprawia, że spożywany posiłek jest znacznie bardziej bardziej kreatywny i interesujący.

Za chwilę dowiesz się, jak przygotować kilka dań z wykorzystaniem jadalnych misek.

Jabłko nadziewane sernikiem

Niezależnie od tego, czy robisz nadzienie z domowego sernika, czy używasz kupionego w sklepie, nadziewane sernikiem jabłka to świetny sposób na podanie deseru. Łatwo je przenieść na przyjęcia koktajlowe lub spotkania, a następnie podać gościom. To także sposób na przemycenie odrobiny zdrowia do słodkiego deseru. Wydrążone jabłko można przecież bez problemu spożyć po zjedzeniu sernika.

Przygotuj:

500 g serka śmietankowego w temperaturze pokojowej

1/4 szklanki cukru białego

1 łyżeczkę czystego ekstraktu z wanilii

1 łyżeczkę soku z cytryny

1 szklankę słodkiej śmietanki do ubijania



8 małych lub średnich jabłek, wydrążonych w celu uzyskania miseczek.

Ubijaj ser, aż będzie gładki. Powoli dodaj cukier, wanilię i sok z cytryny, a następnie ubijaj, aż wszystko się zmiksuje. W osobnej misce ubij śmietanę. Powoli dodawaj bitą śmietanę do serka śmietankowego. Dobrze wymieszaj i wlej do pojedynczych wydrążonych jabłek. Przed podaniem schładzaj przez około 4 godziny.

Jadalne miski z parmezanu

Chipsy z parmezanu są zawsze satysfakcjonującym dodatkiem do sałatki, ale te miseczki z sera idą o krok dalej, ponieważ można włożyć do nich sałatkę, dodając jednocześnie smaku i tekstury. Nie są zbyt trudne do wykonania – wystarczy zetrzeć ser na papier do pieczenia, uformować koła i włożyć do mikrofalówki aż ser zbrązowieje. Następnie niezwłocznie położyć go ma misce by zastygł przyjmując jej kształt.

Kieliszki i miski z ciasta

Ciasto czekoladowe można uformować w pyszne miseczki, kieliszki, a nawet talerze na deser lub alkohol. Użyj szklanek, foremek na muffinki i małych miseczek, aby uformować ciasto w dokładnie takim rozmiarze i kształcie, jaki odpowiada twoim potrzebom.

Przygotuj tradycyjne kruche ciasto. Wyklej nim natłuszczone wcześniej kieliszki lub gliniane miski i zapiecz w piekarniku. Po wystudzeniu wyjmij w pełni utwardzone ciasto i... wypełnij je czym chcesz, a następnie podaj gościom.

Kubki z boczku

Spraw, aby największy przeciwnik sałatek był zadowolony i zjadł sałatkę ze smakiem. Weź cieniutko pokrojone, długie plastry boczku. Wyłóż nimi tylne części formy na muffinki, aby nadać kształt miski. Zapiecz w piekarniku, aż boczek będzie chrupki. Po wystudzeniu nałóż sałatkę i zaserwuj.

