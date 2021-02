Mięso z kurczaka: ciemne czy białe? Który rodzaj będzie lepszy na diecie?

Czy warto jeść kurczaka?

– Kurczak jest wspaniałym źródłem białka – mówi Mascha Davis, dietetyk z Los Angeles. – Ponieważ pochodzi z mięśni zwierzęcych, zawiera wszystkie aminokwasy potrzebne nam do zachowania zdrowia. Poza tym białko to ma wysoką biodostępność, co oznacza, że organizm łatwo je wchłania i wykorzystuje do różnych funkcji, ponieważ jakość i rozkład aminokwasów ściśle naśladują nasze parametry.

Ponadto kurczak jest bogaty w kluczowe minerały i witaminy, takie jak żelazo, cynk, witaminy z grupy B i selen. Tak więc włączenie do diety kurczaka – białego lub ciemnego mięsa – może pomóc w poprawie zdrowia. Ale to, czy zdecydujesz się na białe czy ciemne mięso, może zależeć od twoich celów.

Ciemne czy białe?

W porównaniu z ciemnym mięsem białe mięso ma mniejszą zawartość tłuszczu i nieco więcej niacyny, witaminy z grupy B, która pomaga przekształcać żywność w energię.

– Biorąc pod uwagę, że pierś z kurczaka ma dość niską gęstość kaloryczną w stosunku do ilości dostarczanego białka, spożywanie jej może sprzyjać utracie wagi lub utrzymaniu wagi – mówi dietetyk Georgia Rounder.

Z drugiej strony, 85 g pieczonego i pozbawionego skóry ciemnego mięsa z kurczaka zawiera więcej kalorii, tłuszczu i mniej białka. Jednakże, ponieważ zawiera więcej mioglobiny niż białe mięso, ciemne mięso z kurczaka ma więcej żelaza i cynku. Davis mówi, że ponieważ jest bogatszy w tłuszcz, zawiera około dwa razy więcej zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3 niż białe mięso.

– Białe mięso jest w rzeczywistości mniej bogate w składniki odżywcze niż ciemne – zauważa Rounder. – Mioglobina to specjalne białko, które decyduje o kolorze mięsa z kurczaka. Im więcej mioglobiny, tym ciemniejsze mięso i tym bardziej bogaty w składniki odżywcze kawałek mięsa.

Co lepiej zjeść?

Białe mięso to czysta karta, jeśli chodzi o przyprawy i gotowanie. Można je marynować, obtoczyć w przyprawach, podać ze zdrowym sosem lub salsą. Można je również przygotować na wiele zdrowych sposobów.

– Białe mięso z kurczaka jest bardzo wszechstronnym białkiem i świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą obniżyć ilość tłuszczów nasyconych w diecie ze względu na zdrowie serca – mówi Davis.

Ciemne mięso jest tak samo uniwersalne, jeśli chodzi o gotowanie i przyprawianie, jak białe mięso. Ale wyższa zawartość tłuszczu nadaje ciemnemu mięsu bogatszy, bardziej soczysty smak i konsystencję. Zwykle jest też tańsze niż białe mięso.

–Obie wersje są dobre do włączenia do diety ze względu na ilość dostarczanych przez nie składników odżywczych – mówi Rounder. –Decyzja ostatecznie zależy od osobistych celów zdrowotnych.

Jednak budżet również ma znaczenie.

–Bardzo często najbardziej ekonomiczną i pyszną opcją jest zakup całego kurczaka z zamiarem zjedzenia każdej jego części – mówi Davis.

Ponadto niezależnie od tego, który rodzaj mięsa wybierzesz, najlepiej unikać skóry, która jest bogata w niezdrowy tłuszcz i kalorie (około 1,5 grama tłuszczów nasyconych i 40 kalorii na 85 g mięsa).

