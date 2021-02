Pijesz dużo kawy? Oto, co może ci się stać. Chodzi o zdrowie serca

Wiele osób jest uzależnionych od kawy i nie może pozbyć się tego wyjątkowego uczucia, które daje im picie ich ulubionej wersji tego napoju: espresso, latte, zwykła czarna zalewana... Tymczasem nowe badanie ujawniło, że zbyt duża ilość kawy może mieć negatywny wpływ na zdrowie serca. Naukowcy odkryli, że długotrwałe, intensywne spożywanie kawy – w ilości sześciu lub więcej filiżanek dziennie – może zwiększyć liczbę lipidów, czyli tłuszczów we krwi, co znacznie zwiększa ryzyko chorób serca i układu krążenia.

Co ważne, ta korelacja jest wysoce zależna od dawki, co oznacza, że im więcej pijesz kawy, tym większe jest ryzyko chorób układu krążenia. To niemiłe zaskoczenie, szczególnie dla miłośników kawy, ale według badaczki profesor Eliny Hypponen, musimy stawić czoła tej niewygodnej prawdzie, jeśli chcemy mieć zdrowe serce.

W badaniu wykorzystano dane od 362571 uczestników brytyjskiego Biobanku w wieku 37-73 lat.

Kawa a profil lipidowy

– Toczy się wiele naukowych debat na temat zalet i wad kawy, ale chociaż może się wydawać, że to już dobrze zbadany teren, konieczne jest pełne zrozumienie, w jaki sposób ten jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie może wpływać na nasze zdrowie – powiedziała profesor Hypponen.

W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się genetycznym i fenotypowym powiązaniom między spożyciem kawy a profilami lipidów w osoczu – cholesterolami i tłuszczami we krwi. Znaleźli dowody na to, że nawykowe spożywanie kawy przyczynia się do powstawania niekorzystnego profilu lipidowego, który może zwiększać ryzyko chorób serca.

Profesor Hypponen zauważa:

– Wysoki poziom lipidów we krwi jest znanym czynnikiem ryzyka chorób serca. Ziarna kawy zawierają bardzo silny związek podwyższający poziom cholesterolu: kafestol.

Winny jest kafestol?

Kafestol jest obecny głównie w niefiltrowanych rodzajach kaw, takich jak „french press” czy kawa po turecku, ale znaleźć go można również w espresso, które jest podstawą większości kaw, w tym latte i cappuccino. Kawa filtrowana i rozpuszczalna nie zawierają kafestolu lub jest go w nich bardzo mało, więc jeśli chodzi o wpływ na lipidy we krwi, są to dobre kawy.

– Wnioski z tego badania są dość rozległe. Moim zdaniem szczególnie ważne jest, aby osoby z wysokim poziomem cholesterolu lub obawiające się chorób serca starannie wybierały rodzaj kawy, którą piją – powiedziała profesor Hypponen.

Specjalistka dodała:

– Co ważne, wpływ kawy na lipidy zależy od dawki: im więcej pijesz niefiltrowanej kawy, tym bardziej podnosi ona poziom lipidów we krwi, zwiększając ryzyko chorób serca.

Kawa na co dzień

Szacuje się, że każdego dnia na świecie wypija się około 3 miliardy filiżanek kawy. Choroby serca i układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że przez nie umiera 17,9 mln ludzi rocznie.

Profesor Hypponen powiedziała, że zawsze mądrze jest wybierać kawę filtrowaną, gdy jest to możliwe, i uważać na przesadne pobłażanie sobie, jeśli chodzi o środek pobudzający, jakim jest kawa.

– Ponieważ kawa jest bliska sercom wielu ludzi, zawsze będzie to kontrowersyjny temat – powiedziała profesor Hypponen. – Nasze badania pokazują, że nadmiar kawy zdecydowanie nie jest dobry dla zdrowia układu krążenia, co z pewnością ma konsekwencje dla osób, którym już grożą choroby serca. Oczywiście, jeśli nie wiemy, jak faktycznie powinno być, to utarte porzekadło „wszystko z umiarem”, jeśli chodzi o zdrowie, stanowi generalnie dobrą radę.

Czytaj też:

Kawa może pomóc nam schudnąć. Jak ją pić, by osiągnąć ten efekt?Czytaj też:

Nie wyobrażasz sobie poranka bez czarnej kawy? Naukowcy mają dla ciebie dobre wieściCzytaj też:

Chcesz szybko schudnąć? Oto najlepszy sposób na utratę wagi – poparty badaniami!