Triki na bezpieczne rozmrażanie żywności, które przydadzą się w kuchni

Rozmrażanie żywności to dość czasochłonny proces. Na szczęście istnieje kilka metod, dzięki którym możemy skrócić czas rozmrażania. Należy do nich gorąca kąpiel wodna, podgrzewanie w kuchence mikrofalowej oraz w piekarniku. Nie każdy rodzaj żywności można jednak rozmrażać w dowolny sposób.

Wiele produktów spożywczych można gotować w stanie zamrożonym, w tym mięso, ser i chleb. Najlepszym sposobem rozmrażania niegotowanej żywności jest pozostawienie jej w lodówce na 24-48 godzin.

Bezpieczne sposoby na rozmrażanie żywności

1. Rozmrażanie mięsa w gorącej kąpieli wodnej

Napełnij dużą miskę gorącą wodą. Aby na mięsie nie rozwinęły się bakterie, woda musi mieć powyżej 38°C. Umieść pokrojone na kawałki mięsa w szczelnej plastikowej torbie. Włożenie mięsa do torby, gdy jest jeszcze w zamrażarce, zapewni, że powietrze o temperaturze pokojowej nie dostanie się do torby. Jeśli w takiej formie były zamrażane, nie musisz zmieniać torebki. Włóż mięso do miski z wodą i monitoruj jej temperaturę przez jakiś czas. Po 15 minutach wyjmij mięso i natychmiast je ugotuj.

2. Rozmrażanie potraw w kuchence mikrofalowej

Wyjmij żywność z opakowania i umieść ją w pojemniku. Wybierz pojemnik nadający się do kuchenki mikrofalowej – szklany lub ceramiczny. Ta metoda sprawdza się w przypadku chleba, mrożonego makaronu, bulionu, owoców i warzyw. Nie jest to jednak najlepsza metoda na mięso, ponieważ mrożone mięso ma tendencję do bardzo nierównomiernego rozmrażania w kuchence mikrofalowej. Ustaw umiarkowaną moc mikrofalówki na ok. 2-3 minuty. Ostrzeżenie: nie umieszczaj mrożonek w plastikowych torebkach lub opakowaniach z folii aluminiowej. Nie dość, że je zmarnujesz, to jeszcze możesz wywołać ogień w mikrofali.

3. Rozmrażanie chleba w piekarniku

Rozgrzej piekarnik do 160°C i przygotuj blachę do pieczenia. Umieść zamrożony bochenek chleba na blasze do pieczenia. Jeśli masz duży bochen, opiekaj go w piekarniku przez 25-30 minut. W przypadku mniejszych, cieńszych bochenków wystarczy 15-20 minut. Rozmrażanie wypieków w kuchence mikrofalowej zapewnia, że część lodu z zamrażania zostanie wchłonięta przez chleb, dzięki czemu będzie bardziej miękki. Użyj rękawicy kuchennej, aby bezpiecznie wyjąć blachę z piekarnika.

Czytaj też:

Śniadanie z restauracji w twojej kuchni – przepis na szakszukę