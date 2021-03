Bluszczyk kurdybanek – niepozorna roślina, która oferuje olbrzymie korzyści zdrowotne

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.), popularnie zwany bluszczykiem ziemnym pochodzi z Europy i południowo-zachodniej Azji, ale występuje też w Ameryce Północnej. Słowo „Glechoma” pochodzi od słowa „glechon”, które po grecku oznacza miętę lub tymianek. „Hederaceae” po łacinie oznacza „podobny do bluszczu” i prawdopodobnie odnosi się do wyglądu rośliny.

Jak rozpoznać bluszczyk kurdybanek?

Bluszcz ziemny to aromatyczne, niskorosnące zioło osiągające około 5-60 cm wysokości i 20-75 cm długości pnączy. Występuje w otwartych lasach, terenach wilgotnych, zacienionych, trawnikach, ogrodach, pastwiskach oraz nieużytkach. Sporadycznie występuje na brzegach rzek i na terenach zalewowych. Rośnie przede wszystkim na glebach wilgotnych, ciężkich, żyznych i wapiennych o pH od 5,5 do 7,5. Nie toleruje gleb silnie kwaśnych. Nie toleruje również zasolenia.

Korzyści zdrowotne

Leki i napary z bluszczyku ziemnego stosuje się na problemy z płucami, kaszel i zapalenie oskrzeli. Niekiedy bierze się też go na zapalenia i ból stawów, dzwonienie w uszach (szumy uszne), problemy żołądkowe, hemoroidy, problemy z pęcherzem i kamienie nerkowe. Kobiety przyjmują go na problemy z miesiączką.

Czytaj też:

Czy tradycyjna, chińska medycyna ziołowa leczy COVID-19?

1. Wspomaga układ pokarmowy

Zmielony bluszczyk jest bardzo korzystny w leczeniu niestrawności i problemów trawiennych, takich jak kolka, gazy, zgaga, biegunka itp. Napar jest również stosowany jako ziołowy środek na kolki u niemowląt. Może pomagać w problemach trawiennych u dzieci, podobnie jak zioło kocimiętki.

2. Leczy problemy laryngologiczne

Bluszcz ziemny jest stosowany w leczeniu schorzeń związanych z uszami, nosem i gardłem. Herbatka z bluszczu mielonego jest tradycyjnie stosowana w leczeniu objawów przeziębienia, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia oskrzeli, astmy, infekcji ucha, infekcji zatok, przekrwienia klatki piersiowej, bólu gardła oraz do wysychania wydzieliny z nosa i flegmy. Uważa się, że zioło może czyścić błony śluzowe i usuwać stary śluz. Służy również do obniżania gorączki.

3. Koi i łagodzi ból oczu

Od wczesnych stuleci bluszcz mielony był używany w postaci herbaty, aby ochłodzić i ukoić oczy. Herbata ziołowa z mielonego bluszczu nazywana jest herbatą skrzelową i jest uważana za uniwersalną formułę ziołową. Napar z bluszczu mielonego jest stosowany jako płyn do przemywania oczu, aby złagodzić ból oczu, podbite oczy, łzawienie, swędzenie, plamki, zaćmę, zapalenie oczu i problemy ze wzrokiem.

Czytaj też:

Zioła i suplementy polecane na stres. Ich działanie zostało potwierdzone naukowo

4. Jest diuretykiem

Bluszcz ziemny ma działanie moczopędne i może być korzystny w przypadku problemów związanych z nerkami, takich jak powolne oddawanie moczu i pieczenie podczas oddawania moczu. Jest to również związane z leczeniem kamieni w drogach moczowych.

5. Leczy infekcje skórne

Nie można pominąć także dermatologicznych korzyści bluszczu ziemnego. Uważany się go za doskonały okład do leczenia infekcji skórnych i ropni. Napar ziołowy można nakładać na twarz, aby oczyścić olejek do twarzy, a także d zamykania porów.

Czytaj też:

Czy herbata z pokrzywy to cudowny środek na zdrowe włosy i paznokcie? Odpowiedź nie jest oczywista

Jak stosować bluszczyk kurdybanek?

Mielony bluszczyk jest powszechnie stosowany w formie suszonej, jako napar, okład na skórę, ekstrakt z etanolem lub doustnie. Gotowy produkt można kupić w wielu aptekach i sklepach ziołowych.

Nalewka: 1 g do 2 g suszonych liści połączonych z 5 ml do 10 ml 25% etanolu.

Płynny ekstrakt: 2 g do 4 g suszonych liści w 2 ml do 4 ml 25% etanolu.

Okład na skórę: 2 g do 4 g suszonych liści zmieszać z równymi częściami (tj. 2 ml do 4 ml) wody. Mieszankę nanieść na dotknięty obszar za pomocą gazy.

Doustnie: można również przyjmować doustnie w ilości od 1 g do 4 g do 3 razy dziennie.

Pamiętaj! Odpowiednia dawka zależy od czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i inne warunki. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z odpowiednimi wskazówkami na etykietach produktów i skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem przed użyciem produktu. Nie stosuj go, jeśli masz mniej niż 18 lat.

Możliwe skutki uboczne

Bluszcz ziemny jest bezpieczny w małych dawkach jako lekarstwo oraz do przyprawiania potraw. U niektórych osób przyjmowanie go doustnie w dużych ilościach może powodować podrażnienie żołądka i nerek. Na skórze u niektórych osób może powodować pieczenie lub swędzenie. NIEBEZPIECZNE jest używanie bluszczu ziemnego, jeśli jesteś w ciąży. Najlepiej unikać bluszczu ziemnego, jeśli karmisz piersią. Nie używaj go także, jeśli masz epilepsję lub napady padaczkowe w wywiadzie.

Czytaj też:

5 najpopularniejszych leków ziołowych – przekonaj się, jakie dobrodziejstwa masz w swojej kuchni