Praktyczny sposób układania żywności w lodowce. Dzięki niemu nic się nie zmarnuje

Każdego roku na śmietnikach ląduje miliony ton żywności. Lwia część produktów marnuje się w lodówce, gdzie zapomniane potrafią leżeć miesiącami, aż dadzą o sobie znać przykrym zapachem lub wątpliwym wyglądem. Jak temu zaradzić?

Przeorganizuj swoją lodówkę

Mise en place to francuski termin, który oznacza „umieszczenie wszystkiego na swoim miejscu” i jest zwykle używany w odniesieniu do gotowania. Idea ta może dotyczyć także lodówki. Polega ona takim ustawianiu produktów, aby by dokładnie wiedzieć, co się w niej znajduje. Entuzjaści twierdzą, że to jeden najlepszych sposobów, by nie marnotrawić żywności i przestać wciąż wyrzucać jej do kosza.

„Kiedy Twoja lodówka jest uporządkowana, jesteś bardziej świadomy jej zawartości i zużywasz żywność, zanim się zepsuje” – mówi Abbie Gellman, szef kuchni w Institute of Culinary Education.

Jak wcielić tę ideę w życie?

Pogrupuj elementy według stref, aby uwzględnić grupy produktów: nabiał, mięso, warzywa, owoce morza, resztki, itp. Kategoryzowanie wszystkich przedmiotów i przechowywanie ich w wyznaczonym miejscu ułatwi ich przeglądanie i terminowe korzystanie z nich.

Za każdym razem, gdy dodajesz coś nowego do lodówki, przesuwaj starsze elementy do przodu. Ta metoda jest skuteczna w jak najszybszym zużywaniu starszych potraw, aby nic się nie zepsuło.



W przypadku resztek lub otwartych już produktów napisz nazwę wraz z datą otwarcia. Resztki przechowuj w oznaczonych pojemnikach.



Aby produkty dłużej zachowały świeżość, należy odpowiednio je układać. Przechowuj ser i mleko na półkach, a nie na drzwiach. Korzystaj z szuflad na owoce. Mięso wykładaj na dolnej półce, z ręcznikiem papierowym na wypadek kapania.

Rób okresowy przegląd lodówki, sprawdzaj daty przydatności i planuj potrawy z wyprzedzeniem.

Zamrażaj nadwyżki żywności, aby zużyć ją w innym terminie.

