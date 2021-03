W Wielkanoc chcesz dać dzieciom „jajeczka” z czekolady? Uważaj – to może skończyć się problemem

Chociaż rodzice najczęściej myślą o ryzyku zadławienia się zabawkami z małymi częściami lub jedzeniem, które dzieci często jedzą, na przykład winogronami, czekoladowe jajka są rzadko spożywanym przysmakiem i ryzyko, z jakim wiąże się podanie ich dziecku, może nie być tak oczywiste.

Niebezpieczne słodycze

Australijska mama dwójki dzieci zrezygnowała z pracy w pogotowiu ratunkowym i teraz dzieli się w internecie radami dotyczącymi bezpieczeństwa na swoim profilu w mediach społecznościowych. Umieszczając zdjęcie przedstawiające jaja o różnych kształtach, od małych do ogromnych wydrążonych, przyznała, że czuje, że niektóre z nich nie są bezpieczne dla młodszych dzieci. Nikki napisała:

„Aż 85% zgonów z powodu zadławienia jest spowodowanych jedzeniem, a ponieważ Wielkanoc już za pasem, chcę nagłośnić problem. Wiele jajeczek, które widzimy na półkach, stwarza prawdziwe niebezpieczeństwo zadławienia. Przy zakupie należy wybierać większe, puste w środku jajka, a przy podawaniu dziecku dzielić słodycz na małe kawałki, ponieważ stwarza to mniejsze ryzyko zadławienia”.

Kobieta dodaje, by pamiętać o tym i zawsze pilnować swojego maleństwa podczas jedzenia. Dławienie się przebiega po cichu, dzieje się to szybko, a wiedza o tym, co robić w sytuacji zadławienia się, przekłada się na różnicę w postępowaniu: jest między strachem a momentem zmieniającym życie – jak twierdzi kobieta. Aby zobrazować sprawę, wstawiła post z porównaniem słodyczy.

W komentarzach otrzymała wiele podziękowań. Nie obyło się też bez historii rodziców, którzy byli uważani za przesadnie ostrożnych dopóki dziecko nie połknęło... bezprzewodowej słuchawki.

