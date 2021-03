Czym zastąpić śmietanę? Mnogość opcji może cię zaskoczyć

Śmietana jest częstym składnikiem zarówno słodkich, jak i słonych potraw – ale w razie potrzeby istnieją substytuty tego składnika. Być może gotujesz dla kogoś, kto jest weganinem, a może po wykonaniu połowy przepisu zdałeś sobie sprawę, że skończył ci się ten kluczowy składnik. Tzw. słodka śmietana zawiera od 36 do 40 procent tłuszczu mlecznego. Jest to wyjątkowy składnik, bez którego trudno jest osiągnąć w daniach i deserach to samo bogactwo i dekadencję. Chociaż poniższe substytuty śmietany raczej nie sprawdzą się zbyt dobrze jeśli chodzi o ubijanie śmietany np. do ciasta, są doskonałą alternatywą w większości innych przepisów.

„Śmietana” DIY

Możesz zrobić niezawodny substytut śmietany w domu. Po prostu rozpuść 1/4 szklanki niesolonego masła i powoli ubijaj je ze szklanką pełnego mleka. Jest to odpowiednik 1 filiżanki śmietanki i może być stosowane zamiast śmietanki w większości przepisów. Jednak ten składnik nie zmieni się w sztywno ubitą śmietanę.

Wegański substytut śmietanki

Jeśli jesteś weganinem, masz alergię na produkty mleczne lub po prostu próbujesz ograniczyć spożycie produktów mlecznych, nie musisz pozbawiać się kremowej, bogatej śmietany. Idealnym bezmlecznym substytutem śmietany jest mleko kokosowe, które ma taką samą konsystencję i gęstość jak śmietana. Doskonale komponuje się z przepisami, takimi jak zupy i gulasze, które wymagają użycia śmietany.

Inne substytuty śmietanki

Ciekawym substytutem śmietanki kremówki jest mleko zagęszczone. Ma podobną kremowość i smak, co śmietana, ale zawiera mniej kalorii i tłuszczu.

Czy można zamrażać śmietanę?

Okazuje się, że tak. Mrożenie śmietany to łatwy sposób na utrwalenie produktu: wlej po 1 łyżce śmietany do każdej „kostki” w tacce do lodu i zamroź. Rozmrażaj wcześniej kostki śmietany lub włóż je bezpośrednio do gorącej zupy, aby uzyskać lepszą kremowość. Możesz także zamrozić śmietanę w opakowaniu, ale wcześniej przełóż do innego pojemnika około 1/2 szklanki śmietany, aby zrobić trochę miejsca, ponieważ po zamrożeniu objętość śmietany zwiększy się.

