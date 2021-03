Prawdopodobnie nie pijesz wystarczająco dużo wody. Zobacz, jak prosto możesz to sprawdzić

Prawdopodobnie słyszałeś, że powinieneś pić osiem szklanek wody dziennie, aby zachować optymalne zdrowie i mieć dobre trawienie. Chociaż jest to praktyczna zasada i wskazówka zalecana przez wszystkie organizacje zdrowotne, prawda jest taka, że nie ma jednej standardowej ilości wody, którą każdy powinien pić. To, ile wody należy pić każdego dnia, prawdopodobnie różni się w zależności od potrzeb każdego z nas.

Dlatego też mądrze jest ustalić indywidualne najlepsze spożycie wody, ponieważ korzyści płynące z picia wody są niezliczone. Woda wpływa na wszystko, od metabolizmu po nastrój.

Korzyści z picia wody

– Woda jest nośnikiem substancji i składników odżywczych w całym organizmie – mówi Drew Sinatr, lekarz medycyny naturalnej. – Jest to ważne dla regulacji temperatury (pocenie się jest sposobem, w jaki organizm uwalnia ciepło i chłodzi się). Picie wody pomaga również wypłukać toksyny, nawilża stawy, łagodzi zaparcia, poprawia koncentrację, skupienie, energię, elastyczność skóry, nastrój i ogólne zdrowie.

Ponieważ wszystkie komórki zużywają wodę i jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, konieczne jest odpowiednie nawodnienie.

Ile wody należy pić dziennie?

Istnieje kilka czynników, które pomagają określić, ile wody należy codziennie pić. – Wiek (osoby starsze potrzebują mniej wody), poziom aktywności (trudne treningi i sauna wymagają więcej wody), dieta (dieta bogata w białko, sód lub błonnik wymaga więcej wody), klimat (klimat gorący, suchy lub podwyższony teren wymaga więcej wody)... Niektóre leki to też czynniki, które mogą wpływać na to, ile wody potrzebuje dana osoba – mówi Sinatra.

Badania na przestrzeni lat doprowadziły do wypracowania różnych zaleceń, jeśli chodzi o osiągnięcie poziomu nawodnienia przeciętnego zdrowego dorosłego, ale większość ekspertów w dziedzinie zdrowia ogólnie zaleca picie około dwóch litrów wody dziennie.

– Ta ilość może obejmować wodę, inne napoje i pokarmy o dużej zawartości wody – mówi Serena Poon, dietetyk. – Zalecam przyjmowanie około dwóch litrów wody dziennie, aby utrzymać zdrowy poziom nawodnienia.

Jak sprawdzić, czy codziennie pijesz wystarczającą ilość wody?

Kolor i częstotliwość oddawania moczu są wskaźnikami poziomu nawodnienia.

Zanim zaczniesz liczyć szklanki lub litry, możesz zacząć od zbadania moczu. – Świetnym sposobem na sprawdzenie, czy dostarczasz wystarczającą ilość wody, jest ocena koloru i częstotliwości oddawania moczu – mówi Sinatra. – Oddawanie moczu co 90 minut do 2 godzin jest normalne. Jeśli twój mocz ma kolor ciemnobursztynowy i oddajesz mocz tylko co sześć godzin lub rzadziej, prawdopodobnie nie jesteś wystarczająco nawodniony. Gdy mocz jest całkowicie czysty, prawdopodobnie dostarczasz za dużo wody i prawdopodobnie ona tylko przepływa przez twoje ciało, zamiast przynosić korzyści.

Zwróć też uwagę na elastyczność skóry.

Innym sposobem na określenie poziomu nawodnienia, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych, jest sprawdzenie napięcia skóry, czyli jej elastyczności.

– Ściśnij skórę grzbietu dłoni na kilka sekund, a następnie puść – mówi Sinatra. – Jeśli fałd skóry szybko wraca na swoje miejsce, prawdopodobnie jesteś dobrze nawodniony. Jeśli powrót do normalnej pozycji zajmie trochę czasu, możesz być odwodniony. Inne objawy odwodnienia to zawroty głowy, mgła mózgowa i zmęczenie.

