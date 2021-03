Tak przyrządzisz idealny żurek wielkanocny. Ewa Wachowicz zdradziła swój przepis

Zakwas na żurek

Zanim ugotujesz żurek wielkanocny, przygotuj zakwas – najlepiej z tygodniowym wyprzedzeniem – z następujących składników:

0,5 litra wody

6 łyżek mąki żytniej typu 2000

5 ząbków czosnku

10 ziaren ziela angielskiego

4 liście laurowe.

Zagotuj wodę i dokładnie ostudź. Do wody dodaj mąkę, całe ząbki czosnku, ziele angielskie i liście laurowe. Przelej całość do słoika i nakryj gazą. Odstaw na tydzień i pamiętaj, aby codziennie mieszać zakwas. Zapobiegnie to jego zepsuciu.

Żurek wielkanocny według Ewy Wachowicz

Teraz można przygotować prawdziwie smaczny, wykwintny i niebanalny żurek zgodnie z przepisem znanej prezenterki telewizyjnej rozmiłowanej w doskonałej kuchni – Ewy Wachowicz.

Składniki:

6 białych kiełbas

przyrządzony uprzednio zakwas

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła

1 suszony prawdziwek (sam kapelusz)

1 liść laurowy

kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego

1 łyżka majeranku

jajka przepiórcze

natka pietruszki

oliwa do smażenia.

Sposób przygotowania:

Pokrój cebulę w drobną kostkę i zeszklij na maśle w dużym garnku. Do cebuli dodaj posiekany czosnek i przesmaż całość. Zalej smażone warzywa ok. 2 litrami wody i dołóż prawdziwka, liść laurowy, pieprz, ziele i majeranek, najlepiej roztarty w dłoniach. Dodaj białą kiełbasę, przykryj i zagotuj. Wyjmij kiełbasę i przełóż ją na podgrzany talerz. Do garnka wlej zakwas. Przykryj i zagotuj. Pokrój w plastry kiełbasę i przesmaż na patelni. Przecedź żurek i dopraw solą i pieprzem. Podawaj z kiełbasą i ugotowanym na twardo jajkiem przepiórczym. Udekoruj całość natką pietruszki.

Smacznego!

