Chcesz zaskoczyć gości w Wielkanoc? Podaj im to wyjątkowe ciasto bananowo-kakaowe z ganaszem i kruszonymi orzechami

Nie myśl, że musisz samodzielnie zrobić wszystkie komponenty tego ciasta. Bez ozdób wciąż będzie stanowić niebanalną przekąskę. Jest odpowiednio lekkie, aby zaserwować je na stół lub po świętach zabrać do pracy w pudełku śniadaniowym do spożycia wraz z filiżanką herbaty. Ale to ciasto przyozdobione ganaszem i orzechami będzie jeszcze bardziej wyjątkową propozycją. Orzechową kruszonkę można przygotować do 2 dni wcześniej i przechowywać w hermetycznym pojemniku. Orzeszki będą naprawdę chrupiące, ale to nie pomyłka – to znakomita przekąska i bez wątpienia będziesz ją chrupać jeszcze zanim trafi na wierzch ciasta!

Jak przygotować ciasto?

Do ciasta przygotuj następujące składniki

200 ml mleka

70 g niesłodzonego kakao w proszku

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej w proszku (opcjonalnie)

1 łyżeczka mielonego cynamonu

260 g przejrzałych bananów (3 duże)

2 łyżeczki esencji waniliowej

330 g mąki tortowej

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki soli

250 g masła w temperaturze pokojowej

150 g cukru pudru

150 g brązowego cukru

2 duże jajka w temperaturze pokojowej

1 białko w temperaturze pokojowej.

Do ganache

200 g siekanej gorzkiej czekolady

250 ml słodkiej śmietanki.

Do kruszonki z orzeszków

2 łyżki syropu klonowego

1 łyżka cukru pudru

120 g grubo posiekanych orzechów (najlepsze będą pekan, mogą być laskowe)

szczypta soli.

Sposób przygotowania

Zacznij od zrobienia orzechowej kruszonki. Rozgrzej piekarnik do temperatury 190 ° C i wyłóż małą blachę papierem do pieczenia. Połącz syrop klonowy i cukier w małym rondelku i delikatnie mieszaj na małym ogniu, aż cukier całkowicie się rozpuści, co zajmie około 2 minuty. Dodaj orzechy i sól morską. Połącz składniki, następnie zdejmij z ognia i wyłóż na blachę. Piecz około 8 minut do uzyskania złotego koloru, następnie wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia na blasze. Gdy klonowo-cukrowo-orzechowa tafla stanie się całkowicie twarda, z grubsza posiekaj ją lub ugnieć wałkiem, aby rozbiła się na nieregularne kawałki. Przechowuj kruszonkę w hermetycznym pojemniku do czasu, gdy będzie potrzebna.

Aby zrobić ciasto, rozgrzej piekarnik do temperatury 175 ° C. Formę do pieczenia o wymiarach 30 cm x 22 cm wysmaruj tłuszczem na bokach i wyłóż spód papierem do pieczenia.

W małym rondelku delikatnie podgotuj mleko na średnim ogniu. Gdy na brzegach zaczną pojawiać się małe bąbelki (tuż przed tym, jak zacznie wrzeć), zdejmij mleko z ognia i dodaj kakao, kawę i cynamon. Wymieszaj trzepaczką, następnie odstaw do ostygnięcia i daj się przegryźć mieszance – zajmie to około 10 minut.

Zetrzyj banany na gładkie puree, a następnie dodaj do mieszanki kakaowej z esencją waniliową. Połącz, a następnie odstaw na bok.

Mąkę, sodę, proszek do pieczenia i sól przesiej do średniej miski.

Umieść masło i cukry w misce miksera i ubijaj nasadką łopatkową na średnich obrotach, aż zawartość miski stanie się lekka i kremowa. Zmniejsz prędkość do niskiej i dodawaj jajka pojedynczo, zdrapując łopatką składniki pozostające na ściankach miski po każdym dodanym jajku. Nadal mieszaj na niskich obrotach i dodaj przesiane suche składniki w 3 porcjach, naprzemiennie z mieszanką bananowo-kakaową. Ubijaj do uzyskania gładkości, a następnie wyłóż ciasto na przygotowaną blachę do pieczenia.

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 35-40 minut lub do momentu, aż patyczek włożony w środek ciasta wyjdzie czysty. Wyjmij ciasto z piekarnika i całkowicie ostudź, a następnie wyłóż na talerz.

Gdy ciasto jeszcze jest w piekarniku, zrób ganache. Umieść pokrojoną czekoladę w średniej misce i podgrzej śmietanę w małym rondelku na średnim ogniu. Gdy na brzegach pojawią się bąbelki, zdejmij garnek z ognia i polej czekoladę gorącą śmietaną. Pozostaw na 1 minutę, a następnie wymieszaj, aby składniki się połączyły. Lekko ostudź, a następnie dociśnij trochę folii spożywczej do mieszanki i włóż do lodówki.

Przed podaniem ciasta użyj ręcznej trzepaczki, by ubić ganache, aż będzie lekki i kremowy (jeśli jest bardzo twardy, łatwiejsze może być ubijanie ganache za pomocą trzepaczki w mikserze). Rozprowadź ubity ganache na wierzchu schłodzonego ciasta, a następnie posyp obficie kruszonką orzechową.

