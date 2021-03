Jak ozdobić jajka wielkanocne? Prosty sposób na kolorowe pisanki

Święta Wielkanocne kojarzą się przede wszystkim ze święceniem jaj. Niezależnie od tego, czy w tym roku udamy się z koszyczkiem do kościoła, warto przygotować kolorowe pisanki. Nadadzą uroczystościom domowym wyjątkowy klimat i przyozdobią stół wielkanocny. To także okazja do kreatywnej zabawy z dziećmi i zapewnienia im masy rozrywki.

Jak zrobić pisanki?

Potrzebne będą:

jajka

łyżeczka octu

barwnik do jaj

plastikowa miseczka

stara gazeta lub papierowy ręcznik

szklanka wody

Barwienie jaj:

1. Wlej wodę do garnka i włącz palnik. Od momentu zagotowania się wody gotuj jajka 8 minut. Następnie wyjmij jajka i pozwól im ostygnąć.

2. Zabezpiecz stół gazetą lub ręcznikiem papierowym. Napełnij miseczkę szklanką wody, jedną łyżeczką białego octu i barwnikiem.

3. Wypełnij kilka miseczek, jeśli będziesz używać różnych kolorów. Każdy kolor powinien mieć swój własny pojemnik.

4. Mocz jajka w mieszance z barwnikiem przez 5 minut. Umieść jajko na łyżce i zanurz w płynie. Delikatnie je obracaj, aby równomiernie nabrało koloru.

5. Możesz zabarwić jajko na dwa kolory, zanurzając po połowie jajka na raz.

6. Delikatnie wyjmij jajka. Umieść je na talerzu do wyschnięcia.

Gotowe! Tak przygotowane jajka są bezpieczne do spożycia po zdjęciu skorupki.

