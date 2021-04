Czy ciastka faktycznie mogą być zdrowe? Odpowiedź może cię zadziwić

Oto, jak dowiedzieć się, czy znaleziony przepis na ciasteczka faktycznie pozwoli nam uzyskać zdrowy efekt końcowy.

Składniki to klucz do oceny

Przeglądając przepis, przejdź bezpośrednio do listy składników. Jeśli jedyną modyfikacją jest zastąpienie cukru trzcinowego cukrem kokosowym, to jest to nadal cukier i niczego nie zmienia w profilu odżywczym. Składniki mogą być wymienione lub częściowo zastąpione dodatkami pełnoziarnistych odmian mąki, takich jak gryczana lub orkiszowa, składników błonnikowych, takich jak chia, owies lub siemię lniane, bogatych w składniki odżywcze suszonych lub świeżych owoców, warzyw i orzechów oraz innych potencjalnie prozdrowotnych składników, takich jak jak kurkuma, tahini, spirulina itp. Dodanie większej ilości tych bogatych w składniki odżywcze składników pomaga zwiększyć zdrowotność ciastka.

Dopasowanie do własnych celów

W dużej części to, co sprawia, że coś jest zdrowe, to związek produktu z twoimi celami. Zastanów się, kiedy i dlaczego jesz ciastko, i wybierz przepisy, które pasują do wybranego przez ciebie profilu składników odżywczych. Do ciasteczka przedtreningowego dodaj węglowodany, które są preferowanym źródłem energii dla twojego organizmu podczas intensywnej aktywności, w postaci miodu, banana lub owsa. Aby wykorzystać ciastko jako posiłek na wynos lub sycącą przekąskę, dodaj białko w proszku i pełne błonnika warzywa, takie jak rozdrobniona cukinia lub marchewka. To pozwoli ci się nasycić. Zwiększenie zawartości tłuszczu olejem kokosowym lub masłem orzechowym może również pomóc zwiększyć uczucie sytości i dodawać energii w celu przeprowadzenia lepszego treningu wytrzymałościowego o niższej intensywności, ponieważ organizm zużywa więcej tłuszczu jako energii do tego rodzaju treningu.

Termin „zdrowe” wielu dietetyków przyprawia o dreszcze. To bardzo niejasne słowo i w dużej mierze pozbawione znaczenia, ponieważ to, co jest zdrowe dla ciała i celów jednej osoby, może bardzo różnić się od tego, co jest zdrowe dla ciała i celów twórcy przepisu (lub influencerów propagujących przepis).

Czasem warto zjeść oryginał

Ucieranie razem banana, płatków owsianych i masła orzechowego, upieczenie poporcjowanej masy i nazwanie tego ciasteczkiem będzie prawdopodobnie lepsze pod względem odżywczym niż oryginalna wersja z dodatkiem czekolady, masła i dużej ilości cukru. Jednak próby nadmiernego uzdrowienia czegoś, co z założenia ma być smaczne, mogą przynieść odwrotny skutek.

Otoczka „zdrowej żywności” może skutkować spożyciem całej wielkiej porcji, ponieważ postrzegasz ją jako dobrą dla siebie. Jedno lub dwa ciastka mogą nie zaszkodzić zdrowej diecie, ale większa ilość... Po drugie, możesz zacząć od zjedzenia jednego zdrowego ciasteczka, a potem skończyć na jedzeniu innego, mniej zdrowego jedzenia, ponieważ to zdrowe ciasteczko nie zaspokoiło twoich zachcianek. Czasami to, co jest dla ciebie naprawdę zdrowe w tej chwili, to po prostu czerpać przyjemność z przyjmowania pokarmu. Poza tym łatwo wywołać w sobie poczucie winy z powodu jedzenia czegoś, co nie zostało uczynione zdrowszym.

Czytaj też:

W Wielkanoc chcesz dać dzieciom „jajeczka” z czekolady? Uważaj – to może skończyć się problememCzytaj też:

Czy cukrzycy mogą jeść daktyle? Odpowiedź może zaskoczyćCzytaj też:

Chcesz zaskoczyć gości w Wielkanoc? Podaj im to wyjątkowe ciasto bananowo-kakaowe z ganaszem i kruszonymi orzechami