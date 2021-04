Nie masz czasu na pieczenie ciasta? To proste ciasto czekoladowe bez pieczenia uratuje twoją Wielkanoc!

To pyszne ciasto jest niezwykle proste: wymaga jedynie podgrzania w kuchence mikrofalowej zarówno gorzkiej, jak i mlecznej czekolady z masłem, a następnie dodania do niej syropu klonowego, rodzynek sułtanek, suszonych śliwek, pistacji i kruchych ciastek. Może zostać ozdobione orzechami lub – w bardziej wielkanocnym klimacie – czekoladowymi jajeczkami. Następnie wstaw powstały wyrób do lodówki na pięć godzin i... uzyskasz czekoladowe ciasto idealne na Wielkanoc lub każdą inną okazję.

Ciasto czekoladowe bez pieczenia

Składniki:

150 g gorzkiej i mlecznej czekolady, podzielonej na kawałki

100 gramów masła

50 g syropu klonowego

150 g rodzynek sułtanek

150 g posiekanych suszonych śliwek

75 g pistacji

200 g rozgniecionych kruchych ciastek

do dekoracji: orzechy, czekoladowe jajeczka.

Sposób przygotowania:

Wyłóż formę o średnicy 26 cm dwiema warstwami folii spożywczej, pozostawiając nadmiar zwisający po bokach. Wyłożoną formę wyłóż czekoladowymi jajeczkami i orzechami. Czekoladki i masło włóż do dużej miski, nadającej się do kuchenki mikrofalowej i podgrzewaj przez 30 sekund, aż całość się rozpuści i będzie gładka. Dodaj syrop, rodzynki, śliwki i orzechy. Następnie dodaj pokruszone ciastka i delikatnie wymieszaj. Przełóż masę do przygotowanej formy, tak, by nie naruszyć jajeczek i orzechów i wstaw do lodówki, aż stężeje, na około 5 godzin. Wyjmij z zamrażarki lub lodówki 20 minut przed porcjowaniem.

Smacznego!

