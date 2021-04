Alkohol może być dobry dla... zdrowia oczu. Ale tylko w określonej ilości

Zaćma, czyli katarakta to wrodzona lub degeneracyjna choroba oczu, prowadząca do zmętnienia soczewki. Objawia się mętnymi plamkami, które pojawiają się w soczewce oka i mogą prowadzić do pogorszenia widzenia. Według WHO zaćma jest dominującą przyczyną pogorszenia kondycji narządu wzroku, prowadzącą nawet do całkowitej utraty widzenia.

Związek między zaćmą a piciem alkoholu

Według najnowszych badań naukowych picie sześciu kieliszków wina tygodniowo może być dobre dla zdrowia oczu. W badaniu przeprowadzonym przez Institute of Ophthalmology University College London przeanalizowano dane pochodzące od ponad 490 000 osób z brytyjskich badań kohortowych. Wyniki badania pokazały, że osoby, których spożycie alkoholu mieściło się w zalecanej maksymalnej ilości 14 jednostek alkoholu tygodniowo, były mniej narażone na operację zaćmy.

Przeciwutleniacze zawarte w winie

Ryzyko było mniejsze wśród osób, które piły wino, w porównaniu z osobami, które piły piwo lub napoje spirytusowe. Dr Sharon Chua, pierwsza autorka artykułu opublikowanego w czasopiśmie Ophthalmology, stwierdziła, że związek ten można przypisać przeciwutleniaczom obecnym w winie.

„Rozwój zaćmy może być spowodowany stopniowym uszkodzeniem spowodowanym stresem oksydacyjnym podczas starzenia. Fakt, że nasze odkrycia były szczególnie widoczne w przypadku osób pijących wino, może sugerować ochronną rolę przeciwutleniaczy polifenolowych, które są szczególnie obfite w czerwonym winie” – dodała badaczka Dr Sharon Chua.

Jednak należy pamiętać, żaby dawka alkoholu nie była zbyt duża. Brytyjska NHS zaleca, aby mężczyźni i kobiety nie „pili więcej niż 14 jednostek tygodniowo”, aby „ograniczyć ryzyko zdrowotne związane z alkoholem”. Jednostka to 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu).

