Przepisz na chrzan prosto od Ani Starmach. Najlepszy na Wielkanoc!

Chrzan towarzyszy nam w Wielkanoc co roku. Na stole pojawia się obok pieczonych mięs i jajek, choć sprawdza się także jako dodatek do wędlin. Jak go przygotować? Metod jest wiele, ale najlepsze są te sprawdzone, najprostsze. Będą smakowały każdemu!

Przepis na chrzan od Ani Starmach

Ania Starmach, jurorka znanego programu telewizyjnego i specjalistka w dziedzinie gotowania, podzieliła się prostym i szybkim, ale nadal smacznym przepisem na tę popularną przystawkę, jaką stanowi domowy chrzan.

Aby przygotować chrzan według pomysłu Ani Starmach, przygotuj następujące składniki:

dwa świeże (!) korzenie chrzanu

100 ml wrzącej wody

3 łyżki soku z cytryny

1 łyżeczka cukru

szczypta soli.

Sposób przyrządzania:

Obierz korzenie chrzanu. Chrzan zetrzyj na tarce o małych oczkach. Możesz użyć malaksera lub ręcznego siekacza, aby nie stracić soku z warzywa. Chrzan wymieszaj z cytryną, cukrem i solą. Powstałą mieszankę zalej wrzątkiem. Kiedy wystygnie, można go lekko odsączyć i podawać na stół.

Zalanie chrzanu wrzątkiem sprawi, że chrzanowe wiórki nasiąkną wodą, a to nada przystawce lepszą konsystencję.

