5 pomysłów na kreatywne wykorzystanie skorupek jaj

Jajka są popularnym pożywieniem na całym świecie. Ponieważ jemy tylko wewnętrzną część, skorupki najczęściej lądują na śmietniku. Być może wyrzucasz je bez zastanowienia, jednak jest wiele możliwości, by do czegoś się przydały. Sprawdź nasze pomysły i zaczerpnij nieco inspiracji.

Jak wykorzystać skorupki jajek?

Użyj ich do kompostu

Skorupki jajek można kompostować, więc jeśli masz ogródek, nie musisz już nigdy ich wyrzucać. Mogą być również używane w ogrodnictwie ekologicznym jako środek odstraszający ślimaki. Utrzymując szkodniki z daleka, złamana skorupka będzie również oddawać składniki odżywcze do gleby, w przeciwieństwie do nieprzyjemnych, chemicznych granulek przeciwko ślimakom.

Używaj jako doniczek na sadzonki

Będąc biodegradowalnymi, małymi naczynkami, skorupki jaj sprawdzą się na wiosnę do sadzonek. Są delikatne, ale jeśli ostrożnie umieścisz w nich trochę ziemi i ziarenko, z powodzeniem wyrośnie w nich dowolna roślina. Zrób mały otwór drenażowy na dnie każdego jajka i przechowuj je w pudełku, aby utrzymać sadzonki w pozycji pionowej. Gdy roślinki będą gotowe do przeszczepu, po prostu umieść całą skorupkę jaja w większej doniczce – nie musisz ich nawet wyjmować.

Nakarm ptaki i kurczaki

Prawdopodobnie o tym nie wiedziałeś, ale kurczaki mogą jeść pokruszone skorupki jajek i jest to dla nich świetne źródło wapnia. Po prostu upiecz skorupki, zmiażdż je dokładnie i wysyp kurom lub ptakom.

Zrób naturalny wybielacz

Starodawne gospodynie wykorzystywały skorupki od jajek do prania. Wystarczy włożyć je do lnianego woreczka, a następnie wyprać z białymi ubraniami. Dzięki temu odzyskamy pierwotną biel ubrań, a materiał nie straci na trwałości, jak w przypadku drażniącej chemii.

Zrób mozaiki z dziećmi

Niepotrzebne skorupki możesz oddać dzieciom, by ozdobiły je farbami plakatowymi. Następnie zgniećcie je na drobne części i ułóżcie z nich kolorowe mozaiki. Za pomocą kleju umocujcie je na kartce, by dzieło trzymało się dłużej. Uwaga: to zabawa dla nieco starszych dzieci!

