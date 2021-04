Jak sprawić, by wegetariańskie dania smakowały jeszcze lepiej? Oto sekret perfekcyjnie chrupiącego tofu

Przygotowanie tofu należy zacząć od... wyjęcia go z opakowania. Na tym etapie zauważysz, że bloki tofu prawie zawsze sprzedawane są z niewielką ilością wody. Pozbądź się jej. Zrób szczelinę w górnej części opakowania i wypuść wodę. Następnie pokrój tofu na plasterki, dowolnego rozmiaru, ale nie grubsze niż 2 cm.

Następnie możesz użyć specjalnej prasy do tofu. Jeśli nie masz prasy, będziesz potrzebować ręcznika kuchennego, czegoś płaskiego, na przykład deski do krojenia, dużej patelni i kilku ciężkich rzeczy, które będą służyć jako ciężarki, na przykład użyj tu kilku dużych puszek. Zawiń tofu w ręcznik, aby wchłonął nadmiar płynu, który może się uwolnić, i umieść je na talerzu. Umieść deskę do krojenia na wierzchu tofu, tak aby patelnia miała coś płaskiego do siedzenia. Umieść patelnię na desce do krojenia, a następnie załaduj puszki na patelnię. Pozostaw je tam, aby tofu odciskało się z wody dzięki obciążeniu. Potrwa to do 30 minut.

Dalsze kroki do uzyskania chrupiącego tofu

Po odciśnięciu tofu następnym krokiem jest obtoczenie go w panierce i upieczenie w piekarniku. Tofu pokrój na małe kawałki, delikatnie obtocz je w mące, a następnie mocz je w naczyniu z mlekiem (w przypadku w pełni wegańskiego przepisu użyj produktów bez nabiału) przez kilka minut. Osobną łyżką cedzakową lub szczypcami wyjmij tofu z mleka, strząśnij nadmiar płynu, a następnie delikatnie wymieszaj z japońskim panko doprawionym solą i pieprzem. Później połóż kawałki tofu na blasze do pieczenia i pozostaw między nimi dużo miejsca. Skrop kawałki tofu olejem kuchennym i piecz na środkowym poziomie piekarnika w temperaturze 190 ° C przez 20 minut, aż uzyskają złoty kolor, odwracając kawałki i skrapiając drugą stronę w połowie.

Jeśli chcesz smażyć na patelni, masz kilka opcji. Z pewnością możesz po prostu podgrzać trochę oliwy z oliwek na patelni (najlepiej nieprzywierającej), doprawić tofu solą i pieprzem i smażyć, tak jak kurczaka lub inne rodzaje mięsa.

