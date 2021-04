3 produkty, których lepiej nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej

Mikrofalówka zdaje się być ratunkiem dla tych, którzy chcą szybko podgrzać danie. Wiele osób jest jednak jej przeciwnych, ponieważ nie pozwala wydobyć najlepszego smaku i pożądanej faktury dania. Niezależnie od tego, czy wspierasz się jej użytkowaniem na co dzień, czy też robisz to sporadycznie, istnieją określone produkty, których nie warto w niej podgrzewać.

Czego nie podgrzewać w mikrofalówce?

Sos pomidorowy

Podgrzewanie sosów w kuchence mikrofalowej często kończy się rozpryskaniem we wnętrzu urządzenia. Ciepło i para wytwarzane po podgrzaniu mają trudności z wydostaniem się przez gęsty sos. Para gromadzi się, aż będzie na tyle silna, by przedostać się przez potrawę. Dlatego sosy podgrzewaj w małym rondlu na kuchence. Umożliwi to równomierne ogrzewanie potrawy i mieszanie jej w czasie podgrzewania, aby zapobiec gromadzeniu się pary.

Papryczki chilli

Czerwona, pomarańczowa lub zielona papryka zawiera związek zwany kapsaicyną. Gdy papryczka jest podgrzewana, zwłaszcza bardzo ostra, zawarta w niej kapsaicyna odparowuje do powietrza zamkniętego w kuchence mikrofalowej. Otwarcie drzwiczek kuchenki mikrofalowej naraża na kontakt z oparami, które mogą podrażniać płuca, gardło, oczy i nos. Dlatego zamiast wkładać do kuchenki mikrofalowej, papryczki chilli upiecz, podsmaż lub zgrilluj.

Przetworzone mięso

Boczek, parówki i kiełbaski śniadaniowe nie powinny być podgrzewane w kuchence mikrofalowej. Dzieje się tak, ponieważ podgrzewanie przetworzonych produktów mięsnych prowadzi do powstawania produktów utleniania cholesterolu. POCh zostały powiązane z chorobą wieńcową serca. Badania sugerują, że mogą być również związane ze stanem zapalnym, odkładaniem się płytki nazębnej w tętnicach i innymi schorzeniami. Pieczenie w piekarniku lub smażenie może być najbezpieczniejszą opcją.

