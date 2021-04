10 sposobów na wykorzystanie octu jabłkowego

Ocet jabłkowy (Apple Cider Vinegar) – w skrócie ACV – to roztwór soku ze sfermentowanych jabłek. Zawiera on ponad 90 różnych substancji korzystnych dla zdrowia, w tym potas, wapń, magnez, witaminy z grupy B, biotynę, kwas foliowy, niacynę, kwas pantotenowy i witaminę C. Może również zawierać znaczne ilości kwasu octowego i kwasu cytrynowego. Ponieważ wykazuje wiele właściwości leczniczych, bywa spożywany profilaktycznie. Jeśli nie chcesz pić octu jabłkowego bezpośrednio (ma dość nieprzyjemny smak), możesz go wykorzystać jako dodatek do napojów i dań, jako produkt kosmetyczny, a nawet jako naturalny środek do czyszczenia powierzchni.

10 pomysłów na wykorzystanie octu jabłkowego

Zrób zdrowy napój

Wiele osób zaczyna dzień od szklanki gorącej wody i cytryny. Jeśli wlejesz do niej łyżkę octu jabłkowego, możesz uzyskać dodatkowe korzyści w postaci witamin i probiotyków znajdujących się w ACV. Aby mieszanka była bardziej smaczna, możesz dodać do niej miód.

Zrób szampon i odżywkę

Ocet jabłkowy jest tak skutecznym składnikiem w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Możesz użyć go, po prostu mieszając kilka łyżek z wodą. Po umyciu szamponem i nałożeniu odżywki miksturę rozprowadź równomiernie na włosach, wmasowując w skórę głowy. Odczekaj kilka minut i spłucz.

Wspomagaj spalanie słuszczu

Mówi się, że ocet jabłkowy może pomóc w utracie wagi. Wlej 2 łyżeczki octu do pół szklanki wody i wypij mieszankę przed każdym posiłkiem. Dodatkowo może pomóc zrównoważyć florę jelitową, która reguluje wydzielanie kwasu żołądkowego, co z kolei pomaga w problemach żołądkowo-jelitowych i trawiennych.

Wzbogać swój tonik do skóry

Ocet jabłkowy może pozytywnie wpłynąć na kondycję cery. Złuszcza, rozjaśnia i usuwa bakterie oraz sebum dzięki działaniu naturalnych kwasów. Ponieważ jest zbyt drażniący, aby nakładać go bezpośrednio na skórę, rozcieńcz tonik jedną częścią ACV i dwiema częściami wody. Możesz również dodać do niego różne olejki eteryczne, które wzmocnią jego działanie.

Wzmocnij swój układ odpornościowy

Niefiltrowany ocet jabłkowy często zawiera mieszankę drożdży i bakterii, które działają jak probiotyki. W 2018 roku naukowcy odkryli, że probiotyki mają właściwości wzmacniające odporność, które skutecznie zwalczają infekcje dróg oddechowych i przeziębienie. Innymi słowy, łyżka octu może powstrzymać zarazki i uchronić przed chorobą.

Pozbądź się bólu i skurczów

Osoby, które spożywają ocet jabłkowy mogą uzyskać korzyści takie jak złagodzenie bólu i różnego rodzaju skurczy. Dzieje się tak, ponieważ zawarte w nim kwasy pomagają rozbijać substancje w mięśniach i stawach, które powodują sztywność i ból. Dodatkowo ocet jabłkowy zawiera potas i magnez – dwa minerały, które szczególnie pomagają złagodzić bóle mięśni i skurcze menstruacyjne.

Zrób uniwersalny środek czyszczący

Ze względu na właściwości antybakteryjne ACV może stanowić doskonały, naturalny środek czyszczący do domu. Zwalczy on brud, pleśń i grzyby. Wymieszaj jedną szklankę wody z pół szklanki octu jabłkowego i przelej do butelki z rozpylaczem. Następnie umyj powierzchnie takie jak blaty, kabina prysznicowa czy umywalka. Możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego dla lepszego zapachu.

Wyczyść szczoteczkę do zębów i protezy

Ponieważ ocet jabłkowy jest całkowicie naturalny, uważa się, że jest znacznie bezpieczniejszą alternatywą dla agresywnych chemikaliów. Wymieszaj pół szklanki wody z dwiema łyżeczkami ACV, aby umyć szczotkę lub protezy. Pamiętaj jednak, aby dobrze je wypłukać wodą, zanim włożysz je z powrotem do ust.

Wykorzystaj jako dodatek w kuchni

ACV można dodawać do potraw m.in. w formie sosu do sałatek. Pikantny i cierpki, dobrze podkreśla smak warzyw takich jak sałata, rukola czy pomidory. Ale to nie wszystko! Roztworem octu jabłkowego z trzema częściami wody możesz przetrzeć także owoce i warzywa, aby pozbyć się z ich powierzchni pestycydów.

