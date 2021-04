Bułeczki cynamonowe to smaczna, słodka przekąska. Zobacz, jak w prosty sposób możesz je zrobić

Bułeczki cynamonowe to znakomita przekąska. Jednak, aby były naprawdę zaskakująco smaczne i idealnie puszyste, potrzebna jest odpowiednia mąka. Zwykła pszenna to niestety za mało. Sekretem jest... mąka przeznaczona specjalnie do wypieku chleba.

Bułeczki cynamonowe: przepis

Przygotuj następujące składniki:

Ciasto:

3/4 szklanki ciepłego mleka pełnotłustego

2 i 1/4 łyżeczki sproszkowanych drożdży

1/4 szklanki cukru pudru

1 jajko

1 żółtko

1/4 szklanki roztopionego masła

3 szklanki mąki

3/4 łyżeczki soli.

Nadzienie:

2/3 szklanki cukru brązowego

1 i 1/2 łyżki sproszkowanego cynamonu

1/4 szklanki miękkiego masła.

Lukier:

115 g serka śmietankowego

3 łyżki miękkiego masła

3/4 szklanki cukru pudru

pół łyżeczki ekstraktu z wanilii.

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko tak, byś mógł spokojnie dotknąć go palcem i się nie opatrzyć. Wlej mleko do misy miksera. Wsyp drożdże i cukier, dodaj również jajko, żółtko i roztopione masło. Mieszaj do połączenia składników. Weź drewnianą łyżkę i wmieszaj w uzyskaną masę mąkę i sól, by uzyskać gładkie ciasto. Wyrabiaj dalej ciasto mikserem z końcówką do wyrabiania ciasta na średnich obrotach przez 8 minut. Ciasto powinno formować się w kulę i być lekko lepkie – jeśli jest zbyt lekkie, dodaj odrobinę mąki. Jeśli nie chcesz używać miksera elektrycznego, możesz ugniatać ciasto rękami przez 8-10 minut na blacie posypanym mąką. Kulkę ciasta przełóż do miski nasmarowanej oliwą, przykryj folią i podgrzanym ręcznikiem. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia na 1-1,5 godziny, czyli docelowo do momentu, aż podwoi swój rozmiar. Po czasie wyrastania przenieś ciasto na powierzchnię posypaną mąką i rozwałkuj do uzyskania prostokąta o wymiarach 35 na 23 cm. Rozłóż miękkie masło na cieście, pozostawiając nieco ponad pół centymetra marginesu.

W małej misce wymieszaj brązowy cukier i cynamon. Posyp mieszanką masło rozłożone na cieście. Zwiń ciasto tak, by rulon był długości dłuższego boku i uszczelnij wszystko układając ciasto końcówką w dół. Pokrój rulon ciasta na dwu, trzycentymetrowe kawałki.

Umieść bułeczki cynamonowe na natłuszczonej blasze. Warto wyłożyć blachę też papierem do pieczenia, jeśli nie jesteś przekonany do pieczenia w natłuszczonej blasze. Przykryj folią i ciepłym ręcznikiem i ponownie pozostaw do wyrośnięcia na 30-45 minut.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Zdejmij folię i ręcznik i piecz bułeczki przez 20-25 minut, do zarumienienia brzegów. Po upieczeniu wyjmij blachę i pozwól ostygnąć.

Teraz zrób lukier. W misce miksera umieść serek, masło, cukier puder i ekstrakt waniliowy i miksuj, aż całość będzie gładka i puszysta. Rozłóż na bułeczkach cynamonowych i podawaj, póki są świeże.

Smacznego!

Czytaj też:

Masz ochotę na deser, ale brakuje ci czasu? Przygotuj ten 3-minutowy budyń czekoladowy w... mikrofalówceCzytaj też:

Ciasto bez pieczenia: 3 przepisy na proste ciasta bez pieczeniaCzytaj też:

Małe co nieco, czyli desery w formie finger foodów