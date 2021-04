Woda owsiana: niweluje uczucie głodu i ma mnóstwo witamin

Woda owsiana to napój, który warto włączyć do codziennego menu. Wykazuje podobne właściwości jak owsiana: zaspokaja uczucie głodu, na długo zapewnia uczucie sytości, reguluje pracę układu trawiennego.

Czym jest woda owsiana?

To prosty napój, który zawiera owies i wodę. Wykazuje on szereg walorów odżywczych, dlatego warto włączyć go do swojej diety. Można go popijać do śniadania albo w ciągu dnia zamiast zwykłej wody. Pomoże to uniknąć podjadania między posiłkami i dostarczy organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Wartości odżywcze wody owsianej

Woda ta zawiera:

witaminy z grupy B

żelazo

magnez

fosfor

krzem

wapń



błonnik

aminokwasy

Czytaj też:

Zdrowe śniadanie – to znaczy jakie? Dzięki tym daniom dobrze zaczniesz dzień

Właściwości wody owsianej

Woda owsiana zawiera witaminy z grupy B i magnez, które wzmacniają pracę układu nerwowego, zapobiegają stanom obniżeniu nastroju, poprawiają samopoczucie i niwelują ryzyko wystąpienia nerwicy. Witaminy te poprawiają też kondycję włosów, skóry i paznokci.

Ten prosty napój zawiera również dużo żelaza, dlatego polecany jest kobietom w ciąży narażonym na wystąpienie anemii i osobom, które na co dzień chorują na niedokrwistość.

Woda owsiana na serce

Dzięki obecności potasu woda owsiana poprawia funkcjonowanie układu krążenia, zwiększa przepustowość naczyń krwionośnym, zapobiega miażdżycy, nadciśnieniu tętniczemu i innym chorobowym sercowym. Pomaga regulować poziom cholesterolu, dlatego powinny ją pić osoby, które mają podwyższony lub wysoki poziom „złego” cholesterolu.

Zawarty w wodzie owsianej fosfor buduje tkanki i wzmacnia kości, a błonnik poprawia pracę układu trawiennego, zapobiega chorobom jelit. Niweluje również zaparcia i wzdęcia, pobudza wątrobę do pracy i produkcji lecytyny, tłuszczu złożonego.

Czytaj też:

Budyń jaglany: pomysł na pożywne i zdrowe drugie śniadanie

Woda owsiana na alergie skórne

Ze względu na dużą zawartość witamin z grupy B, napój ten polecany jest osobom, które cierpią na zmiany skórne. Wzmocni barierę hydro-lipidową i procesy ochronne skóry, zapobiegnie jej przesuszaniu, swędzeniu i występowaniu suchych plam. Picie wody owsianej sprawdzi się w przypadku osób, które cierpią na atopowe zapalenie skóry, egzemy, łuszczycę.

Warto ją stosować od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Na bazie wody owsianej można przygotować maseczki na twarz, domowe hydrolaty, toniki. Warto także dodawać ją do kąpieli, by odżywić skórę lub do szamponu do włosów.

Woda owsiana oczyści organizm

Napój owsiany reguluje pracę jelit i pomaga pozbyć się z organizmu toksyn. Regularne picie wody owsianej ma właściwości odtruwające, pomaga pozbyć się substancji toksycznych, metali ciężkich. Oczyszczenie organizmu szybko przynosi efekty (już po kilku dniach), znika wtedy uczucie zmęczenia i senności, za to pojawia się energia i chęć do działania.

Oczyszczanie organizmu z użyciem wody owsianej powinny być połączone z odpowiednią dietą (np. sokową lub bogatą w zielone warzywa), dobrym nawadnianiem (minimum 2 litry wody dziennie). Warto wykluczyć z jadłospisu produkty przetworzone, węglowodany, cukry (białe makarony, kasze, ryże, pieczywo, słodycze, a także kofeinę).

Woda owsiana dla cukrzyków

Owies jest polecany w diecie cukrzyków. Warto jednak wiedzieć, że płatki owsiane górskie mają niższy indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny niż płatki błyskawiczne. Nie wolno ich rozgotowywać, a jedynie zalewać wrzątkiem, by odrobinę zmiękły. Dzięki temu będą zdrowsze, zachowają więcej wartości odżywczych i nie spowodują wyrzutu glukozy we krwi.

Wodę owsianą warto włączyć do codziennej diety diabetyka. Można ją przygotowywać wieczorem i w nocy schładzać ją w lodówce, co również obniży jej indeks glikemiczny.

Czytaj też:

Czym zastąpić mleko? Poznaj zamienniki mleka krowiego