Makaron z pesto – szybki przepis na obiad lub kolację

Według ankiety przeprowadzonej w 2011 r. makaron jest najpopularniejszym daniem na świecie (przed mięsem, ryżem i pizzą). Nic dziwnego – jest stosunkowo tani, sycący i bardzo wszechstronny. Tym razem przedstawiamy pomysł na przygotowanie go z dodatkiem pesto.

Czym jest pesto?

Pesto to znany włoski sos, którego głównym składnikiem jest bazylia. Tradycyjnie jest on przygotowywany z marmurowych moździerzach. W jego skład oprócz bazylii wchodzi: oliwa, parmezan lubi inny drobno starty ser, orzeszki piniowe oraz sól. Pesto jest stosowane do pieczywa, makaronu, sałat czy serów. Gotowe pesto możesz kupić w większości sklepów spożywczych.

Przepis na makaron z pesto

Składniki:

½ cebuli

2 łyżki pesto

2 łyżki oliwy z oliwek

starty parmezan

200 g. makaronu

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj makaron. Możesz użyć dowolnego rodzaju: pszennego, roślinnego, a nawet ryżowego. Ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

2. Posiekaj cebulę. W międzyczasie rozgrzej oliwę na patelni.

3. Dodaj pesto, cebulę, sól i pieprz. Podsmażaj około pięciu minut, aż cebula będzie miękka.

4. W dużej misce wymieszaj mieszankę pesto z makaronem. Dodaj starty ser.

5. Podziel makaron na porcję i podawaj np. z pomidorkami koktajlowymi.

Smacznego!

