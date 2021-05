Zdrowe przekąski, które możesz jeść także wieczorem

Wieczorne podjadanie może utrudniać osiągnięcie celów związanych z odchudzaniem. Jeśli jednak wybierasz zdrowe produkty, możesz wzmocnić swój organizm i zachować szczupły wygląd. Jak w przypadku każdego produktu, umiar jest ważny – przypilnuj, by porcja nie była zbyt duża.

Przekąski, które można jeść wieczorem

Banany

Chociaż mają sporo naturalnego cukru, banany są dobre zarówno dla jelit, jak i dla umysłu. Pomagają one zwiększyć produkcję melatoniny w organizmie, co z kolei pomaga uzyskać dobry sen. Banany są również dobrym źródłem błonnika, witamin i minerałów. Możesz zrobić koktajl bananowy, miksując banana z jogurtem i zjeść na podwieczorek.

Orzechy

Zawsze miej pod ręką mieszankę orzechów, aby w momentach nagłego głodu sięgnąć po garść tego zdrowego przysmaku. Orzechy są bogatym źródłem witamin, białka i innych niezbędnych składników odżywczych. Dietetycy twierdzą, że codzienne spożywanie ok. 40 g orzechów może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Najlepiej wybierać orzechy niesolone i niearomatyzowane.

Kiwi

Kiwi jest bogate w witaminę C i stanowi lekką oraz smaczną przekąskę. Kiwi to naturalne źródło serotoniny, która sprzyja odprężeniu i sprzyja uczuciu sytości. Możesz spożywać świeże kiwi samodzielnie lub dodać je do owsianki czy smoothie. Możesz również upiec plasterki kiwi w piekarniku, dzięki czemu uzyskasz zdrowe, niskokaloryczne chipsy.

