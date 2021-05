Szkodliwy barwnik w gumach i słodyczach. Może mieć działanie rakotwórcze

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikował barwnik E171 jako substancję rakotwórczą z grupy 2B. Jest to kategoria składników, które „prawdopodobnie mają rakotwórcze działanie dla ludzi”. Francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych INRA przeprowadził badania, z których wynika, że E171 może wpływać na inicjowanie zmian prowadzących do powstawania nowotworu jelita grubego. Te doniesienia potwierdziła też rządowa agencja ANSES. W związku z tym władze Francji zakazały stosowania E171 w produktach żywnościowych z uwagi na zły wpływ tej substancji na zdrowie.

Sprawą zainteresował się także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Z analiz przeprowadzonych przez EFSA wynika, że nanocząstki dwutlenku tytanu mogą powodować uszkodzenia DNA. Wykazano także, że barwnik może mieć działanie rakotwórcze, na co wskazują badania prowadzone na szczurach. Badania na myszach tylko potwierdzają, że dwutlenek tytanu może fatalnie wpływać na mikroflorę jelitową. Badacze nie są w stanie ustalić bezpiecznego poziomu substancji dla organizmu, dlatego też wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, że E171 nie może być dłużej używany za bezpieczny dodatek do żywności.

Barwnik E171 - gdzie się go używa?

Barwnik E171 to przemysłowe oznaczenie dwutlenku tytanu TiO2. Jest on powszechnie stosowany w ponad 900 popularnych produktach spożywczych m.in. gumie do żucia, lukrze, lodach, majonezie, batonikach, napojach mlecznych, tabletkach słodzących etc. Znajdziemy go także w niektórych lekach i kosmetykach m.in. w paście do zębów, mydle czy kremach przeciwsłonecznych. Jest też składnikiem zasypek na rany, pudrów i maści. To właśnie E171 jest odpowiedzialny za nadawanie im białego kolor.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Ma groźnego raka, ale wciąż przekładają jej operację. Dramatyczna historia 40-latki