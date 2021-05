Macierzanka – krewna tymianku o imponujących właściwościach

Macierzanka to nazwa rośliny z rodziny jasnotowatych. Jest ona blisko spokrewniona m.in. z tymiankiem. Ziele macierzanki dostarcza do organizmu te same substancje chemiczne, czyli tymol i karwakrol. Ze swoich właściwości leczniczych słynie przede wszystkim macierzanka piaskowa (Herba Serpylii, Thymus serpyllum), która była stosowana już przez pierwszych Słowian w celach rytualnych. Sprawdź, dlaczego warto posadzić macierzankę w ogrodzie.