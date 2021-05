Kalina koralowa: łagodzi bolesne miesiączki i leczy przeziębienie

Kalina to krzew, który w medycynie naturalnej od dawna jest ceniony za swoje właściwości lecznicze. Wykorzystuje się go, by leczyć bolesne miesiączki, odtruć organizm, a także wspomóc go w walce z przeziębieniem. Co warto wiedzieć o kalinie koralowej?

Kalina koralowa – co to za roślina?

Kalina koralowa to krzew, który należy do rodziny przewiertniowatych. W Polsce można ją spotkać w parkach i w lasach, na terenach nadrzecznych i przy zbiornikach wodnych. Jest bardzo ozdobna, ma piękne białe kwiaty, dlatego można ją sadzić również w ogrodach.

W polskiej kulturze kalina funkcjonuje jako symbol czystości i dziewictwa. Wielokrotnie pojawiała się w utworach poetów (np. Juliusz Słowackiego) i w pieśniach ludowych („Kalina malina w lesie rozkwitała”...).

Uprawa krzewu

Kalina to krzew, który ma wszechstronne zastosowanie. Wykorzystuje się nie tylko owoce, ale również korę, korzenie oraz kwiaty. Na wiosnę warto zebrać korę z kaliny, która później może posłużyć jako składnik naparów. Najpierw jednak należy ją dobrze wysuszyć.

Pod koniec lata warto zebrać owoce kaliny, z których można przyrządzić dżemy, marmolady, przetwory, soki czy nalewki. Warto to zrobić, bo kalina ma mnóstwo walorów zdrowotnych. Nie można jednak spożywać ich w postaci surowej ze względu na to, że zawierają toksyczne saponiny. Mogą powodować wymioty czy zawroty głowy.

Właściwości lecznicze kaliny

W medycynie naturalnej kalina była wykorzystywana od wieków. Łagodzi trawienie, działa rozkurczowo i uspokajająco na bóle brzucha, przeciwdziała powstawaniu stanów zapalnych w układzie trawiennym.

Można ją wykorzystać w celach detoksykacyjnych, ponieważ pomaga pozbyć się toksyn z organizmu. A owoce kaliny zawierają składniki, które pomagają łagodzić przeziębienia i wzmacniać odporność.

Wartości odżywcze

Owoce krzewu zawierają:

witaminę A

witaminę C

witaminę P



flawanoidy

fitosterole

pektyny

cukry

olejki eteryczne

gorycze

garbniki

sole mineralne

Kalina na bóle miesiączkowe

Napary z kaliny wykorzystuje się na bolesne miesiączkowanie. Działają rozkurczowo na macicę, pomagają łagodzić dolegliwości w czasie okresu. Hamują obfite krwawienie z dróg rodnych, łagodzą również negatywne skutki menopauzy. Poleca się je także u kobiet w ciąży, aby zapobiec poronieniu czy przedwczesnemu porodowi.

Napar na trawienie

Napary z kaliny wykorzystywane są także do wspomagania pracy układu trawiennego. Łagodzą nieżyty i stany zapalne żołądka, ułatwiają trawienie i pozbywanie się szkodliwych substancji z organizmu. Można je wykorzystać do przeprowadzenia detoksu, ponieważ mają właściwości odtruwające. Działają także moczopędnie, a więc przyspieszają procesy oczyszczania organizmu.

Sok na przeziębienie

Z owoców kaliny można przygotować sok, który wspomaga powrót do zdrowia w przypadku przeziębienia i infekcji. Należy je zebrać jednak dopiero po pierwszych przymrozkach, wtedy będą słodsze.

Owoce krzewu zawierają przeciwutleniacze, które wspomagają zdolności obronne organizmu oraz witaminę C, która uszczelnia naczynia krwionośne i poprawia odporność. Witamina P z kolei działa antyoksydacyjnie, broniąc organizm przed negatywnym działaniem wolnych rodników.

Nalewka na serce

Kalina zawiera flawanoidy, które wspomagają pracę układu naczyniowego. Wspomagają pracę serca, zapobiegają miażdżycy, tachykardii i chorobom naczyniowo-sercowym. Mają również zdolność obniżenia złego cholesterolu.

Jak zrobić sok z kaliny?

Aby przygotować leczniczy sok z kaliny, należy zebrać owoce (pomiędzy sierpniem a październikiem, ale poleca się raczej zrobić to wczesną jesienią), oczyścić je i rozgnieść. Tak rozdrobione wrzucamy do garnka z wodą i zagotowujemy. Następnie odstawiamy do wystudzenia i pijemy lub od razu przelewamy do szklanych buteleczek.

Do soku z kaliny możemy dodać imbir, miód czy sok z maliny. Wtedy napój będzie smaczniejszy i będzie miał więcej wartości odżywczych.

