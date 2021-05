Jeżówka. Wzmacnia organizm po ciężkich chorobach

Jeżówka to roślina, która jest wykorzystywana do walki z infekcjami i przeziębieniem. Ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, pobudza leukocyty do obrony i może poprawić funkcjonowanie organizmu nawet po ciężkich chorobach. Co warto o niej wiedzieć?

Jeżówka purpurowa – co to za roślina?

Jeżówka (wł. Echinacea) to roślina, która należy do rodziny bylinowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, a obecnie uprawiana jest w całej Europie.

Roślina ta nie ma wielkich wymagań, potrzebuje jedynie dużej ilości słońca. Od lipca do października cieszy oko pięknymi kwiatami, dlatego obecnie chętnie sadzi się ją w przydomowych ogródkach.

Jeżówka osiąga wysokość 1,5 metra. Ma jajowato-lancetowate liście i kuliste koszyki kwiatów. Preferuje żyzną glebę, która przepuszcza składniki odżywcze i pozwala zachować odpowiednie nawodnienie. Roślina ta lubi wodę i nie będzie dobrze rosła na piaszczystym podłożu.

Odmiany rośliny

Najpopularniejszą odmianą tej rośliny jest purpurowa, która ma jasnoróżowe kwiaty. W sklepach ogrodniczych możemy kupić również inne, których nazwy odnoszą się do kolorów kwiatów:

Delicious Candy – o jasnoróżowych kwiatach

Delicious Nugat – o jasnych, prawie białych kwiatach

Magnus – o różowoczerwonych kwiatach

White Swan – o białych kwiatach

Butterffly Kisses – o czerwonych kwiatach

Blackberry Truffle – o czerwono-fioletowych kwiatach

Właściwości lecznicze

Jeżówka ma wiele właściwości leczniczych. Odkryli je Indianie, którzy wykorzystywali ją do leczenia bólu zęba, przeziębienia, zatruć, ukąszeń i chorób zakaźnych. Stosowali ją także, by wzmocnić odporność organizmu. Jak się okazuje, bardzo słusznie, ponieważ jeżówka zawiera flawonoidy i białe białka, które stymulują organizm do walki z wirusami i drobnoustrojami.

Jeżówka wykazuje nie tylko działanie przeciwwirusowe, ale również rozkurczowe, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwgrzybicze, napotne. Od XX wieku roślinę zaczęto wykorzystywać w celach leczniczych w Stanach Zjednoczonych, Francji i Anglii.

Wartości odżywcze Echinacei

Jeżówka zawiera:

flawonoidy



glikozyd fenolowy

olejki eteryczne

inulinę

kwas chlorogenowy

poliacetyleny

Roślina na wirusy

Jeżówka, dzięki procesowi fagocytozy, wychwytuje wirusy i bakterie i stymuluje leukocyty do obrony. Działanie przeciwwirusowe i immunostymulujące jest tak duże, że jeżówkę stosuje się u osób, które przeszły ciężkie choroby i potrzebują wzmocnić odporność.

Roślina ta wykorzystywana jest do przeprowadzania kuracji, które stymulują barierę ochronną organizmu. Poleca się ją także osobom, które przeszły wyczerpujące organizm leczenie (np. antybiotykami przy zapaleniu płuc) i chcą poprawić swoją kondycję.

Jeżówka na przeziębienie

Echinaceę poleca się stosować w okresie wzmożonej zachorowalności na jesień i wiosnę. Pomaga zwalczyć nieprzyjemne dolegliwości związane z przeziębieniem – katar, kaszel, bóle głowy, poczucie osłabienia.

Echinacea na egzemę

Roślina ta wspomaga walkę z chorobami skóry, dlatego jest składnikiem maści leczniczych. Leczy egzemę, łuszczycę, atopowe zapalenie skóry, stany zapalne, oparzenia i rany. Odnawia powierzchnię skóry, zapobiega podrażnieniom, uszkodzeniom i pękaniu.

Jeżówka na zdrową cerę

Echinaceę można wykorzystać nie tylko w celach leczniczych, ale również kosmetycznych. Wspomaga produkcję kwasu hialuronowego, który zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry oraz włókien kolagenowych, odpowiadających za elastyczność i jędrność cery.

Regeneruje naskórek oraz głębsze partie skóry, nadając jej sprężystość i sprawiając, że staje się gładka. Działa przeciwstarzeniowo, wyraźnie odmładza i dodaje blasku. Z tego względu warto zwracać uwagę na skład kosmetyków i sprawdzać, czy znajduje się w nim jeżówka.

Jak zrobić napar z Echinacei?

Aby wykorzystać dobroczynne działanie jeżówki, warto kupić w sklepie ekologicznym lub w aptece napar. Wystarczy zalać go wrzątkiem i pić, gdy trochę ostygnie. Napar będzie skuteczny, jeśli będziemy stosować go przez dłuższy czasu, np. 2 tygodnie. Taką kurację można przeprowadzić wczesną jesienią, by wzmocnić organizm przed okresem przeziębień.

